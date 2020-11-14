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قطر تقاضي 5 أشخاص بتهمة إثارة نعرات قبلية وعنصرية

وزارة الداخلية في قطر أهابت بمستخدمي منصات التواصل الالتزام بالقوانين (رويترز)
وزارة الداخلية في قطر أهابت بمستخدمي منصات التواصل الالتزام بالقوانين (رويترز)
13/11/2020

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مساء الخميس اعتقال 5 أشخاص وإحالتهم للقضاء بعدما تداولوا محتوى إلكترونيا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو لإثارة النعرات القبلية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه بعد التأكد من صحة المعلومات وتحديد مصادرها وتوفير الأدلة اللازمة، تمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأهابت الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في قطر الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.

ونبهت الوزارة في بيان لها جميع فئات المجتمع على "ضرورة التمسك باللحمة الوطنية والابتعاد عن إثارة النعرات والفتن بين كافة أفراد المجتمع".

المصدر : وكالات

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