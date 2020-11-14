قطر تقاضي 5 أشخاص بتهمة إثارة نعرات قبلية وعنصرية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مساء الخميس اعتقال 5 أشخاص وإحالتهم للقضاء بعدما تداولوا محتوى إلكترونيا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو لإثارة النعرات القبلية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه بعد التأكد من صحة المعلومات وتحديد مصادرها وتوفير الأدلة اللازمة، تمت إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وجاري احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في مواجهتهم، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، وتؤكد وزارة الداخلية هنا على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) November 13, 2020

وأهابت الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في قطر الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.

ونبهت الوزارة في بيان لها جميع فئات المجتمع على "ضرورة التمسك باللحمة الوطنية والابتعاد عن إثارة النعرات والفتن بين كافة أفراد المجتمع".