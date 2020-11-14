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جولة أخرى بملف الأسرى.. الحكومة و"الانتقالي الجنوبي" يتبادلان الاتهام بخرق الهدنة بأبين

رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة أبين قبل شهرين، فإن المعارك فيها لم تتوقف (الجزيرة)
رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة أبين قبل شهرين، فإن المعارك فيها لم تتوقف (الجزيرة)
14/11/2020

تبادلت قوات الحكومة اليمنية الاتهامات مع مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في محافظة أبين جنوب البلاد، بينما تعقد جماعة الحوثي والحكومة جولة مفاوضات أخرى بشأن ملف الأسرى الخميس المقبل في الأردن.

وقال الناطق باسم مسلحي المجلس الانتقالي محمد النقيب إن قوات الحكومة ‏التي اتهمها بالإرهاب قد دفعت بقوة من عناصر تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ونفذت اليوم أكثر من هجوم.

في المقابل قالت القوات الحكومية إن قوات المجلس الانتقالي وقوات طارق عبد الله صالح هاجمت مواقع قوات الحكومة بالطيران المُسير، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت مصادر محلية ذكرت أمس للجزيرة أن 8 بينهم قائد كتيبة الدعم والإسناد في المجلس الانتقالي قد قتلوا، وجرح آخرون في اشتباكات بين القوات الحكومية والمجلس في المحافظة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار في أبين قد أبرم قبل شهرين برعاية سعودية، إلا أن المعارك ظلت محتدمة.

ويتزامن تجدد المعارك في أبين مع مشاورات تجريها الحكومة والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض، وقرب إعلان تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، بحسب ما ذكرته مصادر حكومية مطلعة لوكالة الأناضول في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي.

وفي محافظة صنعاء شمالي اليمن، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الموالي للحكومة أفاد أمس بمقتل 30 عنصرا من مسلحي جماعة الحوثي في معارك بمديرية نهم، وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش وطيران التحالف بقيادة السعودية دمرت 4 دوريات و3 عربات وعددا من الآليات والمعدات القتالية.

ملف الأسرى

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر مرتضى إن جماعته تلقت دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى تبدأ الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمّان، وأكد مرتضى تلبية جماعة الحوثي لهذه الدعوة، مشددا على أن جماعته حريصة على "إنجاز هذا الملف الإنساني".

وكان الحوثيون قد تبادلوا مع الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي منتصف الشهر الماضي 1056 أسيرا بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، في أكبر صفقة تبادل للأسرى بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في منتصف عام 2014.

ويندرج تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم المبرم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 برعاية أممية، ويشمل أكثر من 15 ألف أسير لدى الحوثيين والحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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