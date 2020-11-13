الدوحة وطرابلس توقعان اتفاقية عسكرية.. مباحثات بين وزير الخارجية القطري ووزير الدفاع الليبي

أجرى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات أمس، الخميس، مع وزير الدفاع الليبي، صلاح الدين علي النمروش، في العاصمة القطرية (الدوحة)، كما وقعت وزارتا الدفاع في قطر وليبيا اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد والنمروش تطرقا لعلاقات التعاون بين البلدين، وآخر مستجدات الوضع الليبي، وقد شدد وزير الخارجية القطري على دعم الدوحة لسيادة ليبيا.

وأعرب الوزير القطري عن تمنيات بلاده بأن يكون وقف إطلاق النار المبرم في كافة الأراضي الليبية "خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل، الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية".

صور تُظهر زيارة معالي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش ولقائه نظيره القطري الدكتور خالد العطية و معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد محمد بن عبدالرحمن للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية. pic.twitter.com/V0GxI1mdl3 — وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني (@MODLibya) November 12, 2020

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلنت الشهر الجاري عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن المباحثات التي تجري في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع القطرية في حسابها على تويتر أنه جرى أمس، الخميس، التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التدريب، وبناء القدرات بين وزارة الدفاع في قطر ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبي pic.twitter.com/E7SzXaiy10 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) November 12, 2020

وجاء ذلك خلال اجتماع بين خالد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لشؤون الدفاع في قطر، ووزير الدفاع الليبي، صلاح الدين النمروش.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وقعت قطر وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني.