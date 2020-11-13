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روسيا لم تفعل بعد.. الصين تلتحق بأغلب القوى العالمية المعترفة بفوز بايدن

شي جين بينغ وجو بايدن خلال لقاء في بكين بالعام 2015 عندما كانا نائبين للرئيسين الصيني والأميركي(غيتي)
شي جين بينغ وجو بايدن خلال لقاء في بكين بالعام 2015 عندما كانا نائبين للرئيسين الصيني والأميركي(غيتي)
13/11/2020

هنأت الصين اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وبذلك تلتحق بكين بأغلب القوى الكبرى في العالم التي تعترف بفوز بايدن، مع استثناء وحيد يتمثل بروسيا، التي قالت إنها تنتظر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، التهاني للرئيس الأميركي المنتخب بايدن ونائبته هاريس على فوزهما في الانتخابات، التي يرفض الرئيس دونالد ترامب قبول هزيمته فيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي "نحترم اختيار الشعب الأميركي، ونهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس"، وأضاف "ندرك أن نتائج الانتخابات الأميركية ستتحدد، وفقا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة".

وقبل اعتراف اليوم، كانت الخارجية الصينية قالت، الاثنين الماضي، إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية، وهو ما فهم منه أن بكين تنتظر إعلان النتائج الرسمية قبل تهنئة جو بايدن.

القوى الكبرى

وكانت الأغلبية الساحقة من القوى الكبرى في العالم قد هنأت الرئيس الأميركي المنتخب بفوزه في الانتخابات، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن كندا واليابان والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وكافة دول مجموعة العشرين بما فيها السعودية وتركيا، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

غير أن روسيا قالت إنها ستنتظر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الأميركية قبل تهنئة جو بادين ونائبته هاريس، وأضاف الكرملين، يوم الاثنين الماضي، أنه يأخذ في الاعتبار إعلان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب عن تقديمه لطعون قانونية في عملية التصويت بعدد من الولايات الأميركية، التي كانت حاسمة في فوز بايدن.

إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح أمس، الخميس، عن اعتقاده بأن السياسة الخارجية الأميركية في عهد جو بايدن ستكون مشابهة لسياسة الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، خاصة فيما يتعلق بإيران والمناخ.

نظام قديم

وأضاف لافروف أن نظام انتخاب الرؤساء في الولايات المتحدة "عفا عليه الزمن ويشوه إرادة الشعب"، وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنه مقارنة بالدول الكبرى الأخرى في العالم فإن النظام الانتخابي الأميركي "ربما يكون الأكثر قدما".

وكان الوزير لافروف صرح أول أمس، الأربعاء، أن روسيا لا يمكنها أن تهنئ بايدن إلى أن يتم إعلان النتائج الرسمية. وقال إن "وزارة الخارجية (الأميركية) لم تعترف بعد بالانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا إلى التحلي بالصبر إلى أن تُفرز جميع الأصوات.

وبالإضافة إلى تهنئة الصين لجو بايدن، عبر بابا الفاتيكان فرانشيسكو الرئيس الأميركي المنتخب بالفوز في الانتخابات، وقال بيان لفريق بايدن إن الرئيس المنتخب قال للبابا إنه يرغب في العمل معه على "أساس الإيمان المشترك بالكرامة والمساواة بين جميع البشر، بشأن مسائل مثل الاهتمام الذي يولى للأشخاص المهمّشين والفقراء وأزمة التغير المناخي، واستقبال المهاجرين واللاجئين ودمجهم في مجتمعاتنا".

المصدر : وكالات

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