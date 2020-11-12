بينهم 6 أميركيين.. مقتل 8 جنود في تحطم مروحية أممية بسيناء المصرية

قال مصدر إسرائيلي اليوم الخميس إن طائرة مروحية تحمل أفرادا من قوة لحفظ السلام تقودها الولايات المتحدة تحطمت في سيناء المصرية في حادث أسفر عن مقتل 8 من أفراد تلك القوة.

وأكد مكتب مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في إسرائيل وقوع حادث لمروحية، لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التعليقات إلى حين إجراء تحقيق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر إسرائيلي قوله إن القتلى هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية الخميس راجعا إلى هجوم أم أنه حادث عرضي.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وقال براد لينش المسؤول الكبير في القوة الأممية من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "I24" (آي24) نقلا عن مصادر -لم تسمها- إنه "تم إلغاء عملية نقل المصابين التي كان سيقوم بها الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، بعد أن اتضح أن عددا من الجرحى لقوا حتفهم جراء الحادث، وأن حالة باقي المصابين طفيفة، وأنهم تلقوا العلاج في مكان الحادث".

ولم يصدر بيان رسمي إسرائيلي عن الحادث.

وتأسست مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين بعد إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وتشارك فيها قوات من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وأوروغواي، ويقع مقرها في روما.

وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا على 1100 جندي من جنسيات مختلفة ينتشرون في سيناء.