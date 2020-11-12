البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن بوست: انتخابات أميركا..الكلفة الباهظة لتأخر انتقال السلطة

الكاتبان: في ظل تفشي كورونا، فإن انتقال السلطة يجب أن يكون سريعا (الأوروبية)
الكاتبان: في ظل تفشي كورونا، فإن انتقال السلطة يجب أن يكون سريعا (الأوروبية)
12/11/2020

حذر مسؤولان بارزان شغلا منصب كبير موظفي البيت الأبيض سابقا من أن تأخر الانتقال السلس للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وغياب التعاون بين الإدارة المنتهية ولايتها وتلك القادمة في ظل الفوضى، التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا قد تكون له عواقب وخيمة على أمن واقتصاد أميركا.

وقال أندي كارد، السياسي الجمهوري، الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وجون بوديستا السياسي الديمقراطي، الذي شغل أيضا منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، في مقال مشترك لهما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية إن شواهد التاريخ تؤكد على أن أعداء أميركا يسعون لاستغلال المراحل الانتقالية للنيل منها، وأبرز دليل على ذلك الهجوم الإرهابي، الذي تم إحباطه عشية تنصيب الرئيس باراك أوباما.

وأشار المسؤولان إلى أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أودت بحياة حوالي 3 آلاف أميركي، ودمرت برجي التجارة في مانهاتن، وجدت أن الانتقال المتأخر للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2000 قد أعاق الإدارة الجديدة عن اختيار وتجنيد وتعيين مسؤولين رئيسيين في مجال الأمن القومي، والحصول على موافقة مجلس الشيوخ على ذلك، وخلصت اللجنة إلى أن تجنب الاضطرابات عند انتقال السلطة في المستقبل يخدم مصلحة الولايات المتحدة كثيرا.

فاتورة التأخير

وشهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000 نزاعا تاريخيا بين المرشحين المتنافسين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي ألبرت آل غور، وذلك بسبب تقارب النتائج والفارق الضئيل في الأصوات التي حصل عليها المرشحان في ولاية فلوريدا، والتي لم تتجاوز 537 صوتا، وقد حسم النزاع حول نتائج الانتخابات في المحكمة العليا الأميركية لصالح بوش.

ونتيجة لتأخر البت في نتائج الانتخابات، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، فإن إدارة بوش لم تتمكن من الوصول إلى الموارد والوكالات الفدرالية إلا بعد 37 يوما.

وبعد أقل من 8 شهور على تولي جورج بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة، كانت طائرتان تدكان برجي التجارة العالميين، وكان أحد كاتبي المقال، أندي كارد، يهمس في أذن بوش خلال زيارة ميدانية يقوم بها لإحدى المدارس ليخبره بأن "الولايات المتحدة تتعرض لهجوم".

وضع مختلف

وأشار المسؤولان السابقان إلى أنه في ظل الفوضى الناجمة عن تفشي وباء كورونا، فإن تكاليف تأخر الانتقال السلس للسلطة في الانتخابات الحالية قد تكون أعلى بكثير من أي وقت تقريبا في تاريخ الولايات المتحدة، وقد يؤدي ذلك التأخر وغياب التعاون بين الإدارة المنتهية ولايتها والإدارة الجديدة إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي، وإبطاء توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا، وتعريض حياة الأميركيين للخطر.

وقال كارد وبوديستا إن الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي لا ينبغي أن يعانوا من تأخير مماثل للذي حدث عام 2000، لأن المشهد الانتخابي مختلف ونتائج الانتخابات مختلفة، ولأن الأميركيين قد أدركوا من خلال تلك التجربة التكاليف الخطيرة لتأخر انتقال السلطة.

وختم السياسيان الأميركيان مقالهما بالقول "لقد تحاربنا بمرارة من أجل إعادة فرز الأصوات في عام 2000؛ لكن هذه الانتخابات ليست مثل انتخابات عام 2000، وبالنظر إلى الحقائق المتعلقة بالوباء، فإن تأخير بدء انتقال السلطة قد تكون له تكاليف حقيقية.. يجب أن تبدأ عملية الانتقال الآن".

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

انتخابات أميركا.. ميركل تدعو بايدن للتعاون لمواجهة المشكلات العالمية وإيران تطلب منه 3 تغييرات

قالت المستشارة الألمانية إنها ستقف لجانب أميركا ورئيسها المنتخب لمواجهة المشكلات العالمية مثل كورونا، فيما طالبت إيران إدارة بايدن بـ3 تغييرات، وفضلت روسيا انتظار النتائج النهائية لانتخابات أميركا.

المزيد من أخبار

تطورات كورونا.. 53 مليون إصابة وانخفاض الوفيات بنسبة كبيرة وإيران تعود للإغلاق الشامل

إيران سجلت أزيد من 738 ألف إصابة وأزيد من 42 ألف حالة وفاة جراء كورونا (الأناضول)

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)

فوائد المنافسة بين الأخوة الأعداء.. 5 نصائح لفض النزاع بين الأطفال

يساعد التنافس بين الأشقاء على تعلم المهارات الاجتماعية (غيتي)

عندما كانت يريفان أذرية وعاش الأرمن في باكو.. كيف شكل زمن الحرب العالمية الأولى فسيفساء القوقاز الحديثة؟

مدرسون وطلاب في مدرسة يريفان الروسية المسلمة للبنات التي كانت مدينة ذات أغلبية أذرية حتى مطلع القرن العشرين (الصحافة الأجنبية)
الأكثر قراءة

لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات

منطقة الكركرات العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا (مواقع التواصل)

نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه

البقاء في الأضواء واستثمار 72 مليون صوت.. لماذا يرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة؟

ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويرى أن الانتخابات مشوبة بالمخالفات والتزوير (الأوروبية)