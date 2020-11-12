عكست حدود الديمقراطية بالمملكة.. نتائج انتخابات الأردن تظهر تراجع عدد مقاعد الإسلاميين والنساء

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الخميس النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الأردن، والتي بينت تراجع عدد مقاعد "التحالف الوطني للإصلاح" الإسلامي المعارض وعدد النساء، كما أظهرت فوز نحو 100 وجه جديد، مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

ولم تتخط نسبة المشاركة في البرلمان 30%، إذ سبق أن أشار محللون إلى أن عددا كبيرا من الناخبين قد يمتنعون عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب الأزمة الصحية وانشغال المواطنين بهمومهم المعيشية.

يضاف إلى ذلك القناعة المتجذرة عند "أغلبية الأردنيين بأن البرلمان دوره هامشي في النظام السياسي"، وفق ما قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس إن عدد مقاعد "التحالف الوطني للإصلاح" -الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد- تراجع إلى 8 مقاعد بدلا من 16.

لكن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة قال إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي 10، منها 8 "ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح"، و"اثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى".

من جهة أخرى، قال الكلالدة إنه "لم تفز أي امرأة من خارج الكوتا" المحددة وهي 15، وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة مقابل 20 في المجلس السابق.

وتنافس في الانتخابات التي أجريت أول أمس الثلاثاء 1674 مرشحا -بينهم 360 سيدة- على مقاعد مجلس النواب الـ130، وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال، وسيضم المجلس 100 نائب جديد.

وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت بنسبة بلغت 29.9%، مقابل 36% في الانتخابات السابقة.

الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين (الجزيرة)

استياء شعبي

وجاءت الانتخابات تزامنا مع استياء شعبي في ظل مكافحة البلاد للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ سنوات عديدة، حيث ازدادت البطالة وانتشر الفقر نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وناشد الساسة المواطنين المشاركة في الانتخابات، وسط حالة لا مبالاة واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة ما يعتبره البعض مجلسا تهيمن عليه العشائر يكاد يكون بلا حول ولا قوة ويمتلئ بالموالين للحكومة غير القادرين على إحداث تغيير.

وأبقت الحكومة على قانون الانتخابات الذي لا يمثل مدنا كبيرة -هي معاقل للإسلاميين والفلسطينيين- تمثيلا كافيا، وذلك لصالح مناطق عشائرية قليلة السكان تشكل قاعدة الدعم لنظام الحكم.

وتزداد قوة العشائر كعامل سياسي في الأردن، مما يقضي على فرص نشأة أحزاب وطنية ويحد من نفوذ الإسلاميين.

ويقول الإسلاميون إنهم يشاركون في الانتخابات رغم أن قانون الانتخابات يبقيهم مهمشين، وذلك لتفادي المكوث على هامش الحياة السياسية، وضمان وجود صوت معارض للحكومة.