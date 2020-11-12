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تفاعلا مع نشر الجزيرة نت لقصته.. ابن شهيدي صبرا وشاتيلا يتسلم في تونس جوازه الفلسطيني

ديراوي يتسلم جواز سفره الفلسطيني من سفير فليطين بتونس (الجزيرة)
ديراوي يتسلم جواز سفره الفلسطيني من سفير فليطين بتونس (الجزيرة)
حياة بن هلال - تونس
12/11/2020

تفاعلا مع قصته التي نشرتها الجزيرة نت قبل فترة، استجابت السلطات الفلسطينية لمطلب الشاب أيمن بن هادية ديراوي، واستلم، اليوم، جواز سفره الفلسطيني من السفارة الفلسطينية في تونس.

وكان ديراوي فقد والديه في مجزرة صبرا وشاتيلا، وتم تبنيه من قبل زوجين تونسيين، وهو رضيع؛ لكنه اكتشف مؤخرا أنه فلسطيني الأصل، بعد أن وجد وثائق تثبت هويته الفلسطينية في خزانة أمه المربية بعد وفاتها.

وحاول أيمن لسنوات تثبيت هويته والحصول على جواز السفر الفلسطيني ليتمكن من زيارة أعمامه، بعد أن اكتشف أنهم في غزة؛ لكن محاولاته باءت بالفشل، ورغم ذلك لم يستسلم وتشبث بحقه في الانتماء لوطنه، الذي لم تطأه قدماه يوما.

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وبعد تسلمه جواز سفره، اليوم، من سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم، عبّر أيمن للجزيرة نت عن مدى سعادته بتثبيت هويته.

وقال "الحمد لله صبرت ونلت، أخيرا حصلت على جواز السفر الفلسطيني، الذي كان بمثابة الحلم بالنسبة لي، سأستطيع الآن زيارة بلدي الأم دون عوائق".

وأضاف "تعرفت على جزء من عائلتي في غزة، وأنا على تواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار اللقاء المباشر وإجراء تحليل "دي إن إيه" (DNA) مع أعمامي، وخاصة مع أخت لي هناك أخبرني أحد أعمامي أنها ابنة والدي من الزوجة الأولى".

وختم بالقول "سعيد جدا بإثبات هويتي في انتظار الإثبات الطبي مع عائلة والدي، ومن ثم سأنطلق في رحلة البحث عن عائلة أمي انطلاقا من لبنان".

المصدر : الجزيرة

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