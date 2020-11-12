أرض الميعاد.. كتاب جديد لأوباما يتحدث عن انقسامات أميركا العميقة

تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كتاب يصدر قريبا عن "انقسامات أميركا العميقة" ولأي درجة لن تكون مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض كافية وحدها لتصحيحها.

وفي مقتطفات من المجلد الأول في مذكراته "أرض الميعاد" (أ بروميسد لاند) الذي يطرح في الأسواق الثلاثاء، ونشرت مجلة "ذي أتلانتيك" (The Atlantic) مقتطفات منه، يعود أوباما إلى السنوات الأربع الماضية منذ مغادرته البيت الأبيض، وكتب "الأمر أكثر قلقا، ربما يبدو أن نظامنا الديمقراطي يغرق في أزمة".

وأضاف أن هناك "أزمة متجذرة بين رؤيتين مختلفتين لأميركا، ما هي عليه وما يجب أن تكون" منددا بضرب المعايير عرض الحائط والتخلي عن أمور كانت لفترة طويلة "أمرا مكتسبا" بالنسبة إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ورحب بانتخاب نائبه السابق جو بادين رئيسا للولايات المتحدة، محذرا من رؤية وردية للسنوات التي تلي ترامب، وأضاف "أعلم أيضا أن انتخابات واحدة لن تساهم في معالجة المشكلة".

وأوضح "انقساماتنا عميقة وتحدياتنا كبيرة" لكنه أكد أنه "يأمل خيرا" من المستقبل، مقتنعا بأنه يمكن لأميركا أن تعكس "أفضل ما لدينا إذا عملنا بتصميم وبخيال واسع".

ويتحدث أنه نهاية فترة رئاسته، استقل هو وزوجته ميشيل طائرة الرئاسة للمرة الأخيرة وسافرا لقضاء استراحة طويلة مؤجلة "كانت الحالة المزاجية على متن الطائرة مرارة، لقد استنزف كلانا جسديا وعاطفيا، ليس فقط بسبب الجهود المبذولة في السنوات الثماني الماضية ولكن أيضا بالنتائج غير المتوقعة لانتخابات تم فيها اختيار شخص معارض تماما لكل شيء دافعنا عنه ليكون خليفتي".

وفي هذا المجلد الذي يأتي في 768 صفحة، يروي أوباما أيضا أسلوبه في الكتابة "بالقلم وليس على الحاسوب" والصعوبة التي لاقاها للاختصار.

ويسرد أيضا كيف كان يبحث، خلال السنوات الثماني التي أمضاها في البيت الأبيض، عن زاوية هادئة لتدخين "سيجارة مسائية".

وكانت علاقة أوباما مع التدخين ثم إعلانه الإقلاع عنه، موضع تكهنات خلال حملته عام 2008 وولايته الأولى.