6 تواريخ مهمة وصولا إلى تسلّم جو بايدن السلطة

لا يمثّل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنازل والاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن عائقا بالنسبة لجدول إجراءات صارمة لم يسبق عدم الالتزام به في التاريخ الأميركي الحديث.

فبعد أن يدلي أعضاء الهيئة الانتخابية (المجمع الانتخابي) بأصواتهم للرئاسة نيابة عن ولاياتهم، ينعقد الكونغرس لفرز أصواتهم الانتخابية، وإعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية ونهائية.

وفيما يأتي تواريخ الخطوات الرئيسة القادمة وصولا إلى يوم تنصيب الرئيس الجديد:

أولا: توثيق نتائج الانتخابات في كل ولاية

لكل ولاية (من الولايات الحاسمة) جدول زمني خاص بها للتصديق على نتائج الانتخابات على النحو الآتي:

أريزونا:

أمام مسؤولي الانتخابات متّسع حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات، ويصدّق سكرتير الولاية على النتائج يوم 30 من الشهر الحالي.

بنسلفانيا:

يعد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني اليوم الأخير للمسؤولين المحليين لتقديم نتائج الانتخابات المعتمدة، وإذا كان هناك فرق بنسبة 0.5% أو أقل بين الفائز والخاسر، فيجب على حاكم الولاية أن يأمر بإعادة فرز الأصوات.

وينبغي أن تنتهي أي عملية إعادة فرز قبل 24 من الشهر الحالي، ومن ثم فعلى مسؤولي الانتخابات المحليين تقديم نتائج إعادة فرز الأصوات المعتمدة إلى سكرتير الولاية للتصديق عليها بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

ميشيغان:

ويتعيّن على مسؤولي الانتخابات المحليين استكمال فرز الأصوات بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وإرسال النتائج إلى سكرتير الولاية في غضون 24 ساعة، ثم يجتمع مسؤولو الانتخابات يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني للتصديق على نتائج الانتخابات، ويجب تقديم أي التماسات لإعادة فرز الأصوات بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويسكونسن:

أمام مسؤولي الولاية مهلة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات المحلية. وبموجب قانون الولاية يمكن للمرشح الخاسر طلب إعادة فرز الأصوات إذا كان الفارق بينهما أقل من 1% من إجمالي أصوات الناخبين.

وقد دعت حملة ترامب إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، ويتعين على حملة ترامب أن تدفع للولاية تكاليف إعادة فرز الأصوات، وهو ما يقدر بملايين الدولارات.

كما يتعين على لجنة انتخابات ويسكونسن التصديق على النتائج النهائية بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول.

جورجيا

ويتعين على مسؤولي الانتخابات المحليين التصديق على نتائج انتخابات المقاطعة المختلفة وإرسالها إلى سكرتير الولاية بحلول 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ويتم التصديق على النتائج على مستوى الولاية قبل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويسمح للمرشح الخاسر بطلب إعادة فرز الأصوات في جورجيا إذا خسر الانتخابات بأقل من 0.5% من مجموع الناخبين.

وقال سكرتير الولاية -براد رافينسبيرجر- إنه من المتوقع إعادة فرز الأصوات في الولاية حيث إن بايدن يتقدم حاليا بفارق ضئيل.

كارولينا الشمالية

يجتمع مسؤولو انتخابات الولاية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني للمراجعة النهائية لنتائج الانتخابات، وتجتمع هيئة الانتخابات بالولاية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني للتصديق على النتائج.

ثانيا: 8 ديسمبر/كانون الأول: اليوم الأخير للولايات لحل النزاعات القانونية بشأن الانتخابات

يجب على الولايات أن تصدّق على نتائج الانتخابات قبل 6 أيام على الأقل من اجتماع الهيئة الانتخابية، وهذا يعني أن أي طعن في المحكمة بنتائج انتخابات الولايات يجب أن تتم تسويته بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وإذا شهدت الولايات على نتائج الانتخابات بحلول هذا الموعد النهائي، فيجب على الكونغرس قبول النتائج باعتبارها صحيحة.

ثالثا: 14 ديسمبر/كانون الأول: إدلاء أعضاء المجمع الانتخابي "الهيئة الانتخابية" بأصواتهم

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في يوم الاثنين الثاني بعد يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وفي كل ولاية باستثناء ولايتي نبراسكا وماين، يصوّت الناخبون على أساس أن "الفائز يأخذ كل الأصوات"، وهذا يعني أن أي مرشح يفوز في السباق الرئاسي للولاية يتلقى جميع الأصوات الانتخابية للولاية.

ويرسل الناخبون شهادات تصويتهم إلى مختلف المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ.

رابعا: 23 ديسمبر/كانون الأول: رئيس مجلس الشيوخ يتلقى نتائج شهادات موثقة بنتائج الانتخابات

يجب أن يحصل نائب الرئيس مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ على شهادات التصويت الانتخابي الرسمي في موعد أقصاه 9 أيام بعد اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

خامسا: 6 يناير/كانون الثاني: الكونغرس يعدّ الأصوات الانتخابية

يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة يوم السادس من يناير/كانون الثاني لفرز أصوات المجمع الانتخابي، ويترأس بنس العملية رئيسا لمجلس الشيوخ ويُعلن النتائج. ويصبح المرشح الذي يحصل على ما لا يقل عن 270 صوتا من أصل 538 صوتا انتخابيا هو الرئيس المقبل.

سادسا: 20 يناير/كانون الثاني: يوم تنصيب الرئيس الجديد

يؤدي جو بايدن الرئيس المنتخب وكامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ليصبحا رسميا رئيس ونائبة رئيس الولايات المتحدة في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويصبح دونالد ترامب رئيسا سابقا للولايات المتحدة.