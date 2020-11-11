وفد من المستوطنات الإسرائيلية يزور دبي ويبحث التعاون الاقتصادي مع الإمارات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وفدا من رجال أعمال من المستوطنات الإسرائيلية زار دبي لعقد شاركات اقتصادية، ويأتي ذلك في إطار التطبيع المتسارع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وفي أول زيارة من نوعها يتم الكشف عنها منذ إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، سافر الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي داغان على متن أول رحلة جوية تجارية بين تل أبيب ودبي.

وقالت القناة 20 وصحيفة يديعوت أحرونوت (Yedioth Ahronoth) الإسرائيليتان إن الوفد سافر إلى دبي قبل أيام، وعقد سلسلة لقاءات اقتصادية مع رجل أعمال إماراتيين.

ووفق القناة الإسرائيلية، التقى وفد المستوطنات المؤلف من مديري مصانع وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني، نحو 20 رجل إعمال إماراتيا، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة.

وناقش الطرفان التعاون الثنائي، خاصة في مجالات المحاصيل الزراعية وتحلية المياه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، قال رئيس وفد مجلس شومرون، الذي يضم 30 مستوطنة بشمال الضفة الغربية، إن هناك فرصة لكلا الجانبين للاستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع.

كما نقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الإماراتي يوسف البيضون قوله متحدثا عن زيارة الوفد الإسرائيلي إنها "هذه لحظة مثيرة لنا جميعا، لم أكن لأصدق أني سأشهد هذا الشيء في حياتي".

وفي إطار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي يشمل الاقتصاد والسياسة والأمن وغيرها من المجالات، تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست (The Jerusalem Post) أواخر الشهر الماضي عن بدء ترويج خمور تنتجها مصانع في مستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، على أن تروج بعد ذلك بجميع أنحاء الإمارات.

يذكر أنه بات بإمكان الإسرائيليين زيارة الإمارات دون تأشيرة دخول بموجب اتفاق التطبيع الذي فتح الباب أمام رحلات جوية إسرائيلية مباشرة.