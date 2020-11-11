البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

واشنطن بوست: إقالة وزير الدفاع الأميركي.. السيناريو الأفضل والسيناريو الأسوأ

مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي (الجزيرة)
مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي (الجزيرة)
11/11/2020

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) إن السيناريو الأفضل لتفسير إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، يوم الإثنين، هو كونه عملا متهورا للانتقام وتصفية الحسابات.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن السيناريو الأسوأ هو أن تكون إقالة إسبر بداية لتنحية قيادات وكالات الأمن القومي الأميركية، الأمر الذي من شأنه ترك البلاد دون قيادة في لحظة حساسة، مما قد يمهد الطريق أمام ترامب للانخراط في مغامرة خطيرة داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وفي كلا الاحتمالين، تقول الصحيفة، فإن إقالة إسبر أو إنهاء خدماته كما وصفها الرئيس، خطوة تؤكد على أن ترامب سيظل يمثل تهديدا خطيرا للمصالح الأميركية خلال الأسابيع العشرة القادمة المتبقية له في البيت الأبيض.

ووفقا لواشنطن بوست، فإن إسبر يعد الشخصية الأبرز بين مجموعة من المسؤولين تمت إقالتهم من ترامب منذ بداية الانتخابات، بما في ذلك نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ورئيس البرنامج الذي ينتج التقرير السنوي عن تغير المناخ للحكومة الفدرالية.

السيناريو الأسوأ

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإقالات قد لا تكون الحلقة الأخيرة في عملية التطهير، التي يقوم بها ترامب خلال أسابيعه الأخيرة في البيت الأبيض، إذ تشير تقارير واسعة النطاق إلى أن الرئيس قد يقيل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) جينا هاسبل ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، الذين ينقم عليهما ترامب لعدم دعمهما له في الحملة الانتخابية من خلال الإفراج عن معلومات استخباراتية حساسة ضد منافسه أو إطلاق تحقيقات مع خصومه.

وقالت إن التطهير الأوسع قد يكون من خلال إقدام ترامب على دعوة خصوم الولايات المتحدة للاستفادة من الوضع الحالي بشن هجمات لم يكونوا ليفكروا في الإقدام عليها، كتدخل روسي في بيلاروسيا أو غزو صيني ضد تايوان، على سبيل المثال، وإن السيناريو الأسوأ هو أن ترامب ربما يفكر في اتخاذ إجراءات يائسة للبقاء في منصبه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، الاثنين الماضي، وقال إنه أنهى خدماته، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفية الحسابات داخل إدارته.

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

أميركا.. بايدن ماض بالإجراءات الانتقالية وبومبيو: سيتم نقل السلطة لإدارة ثانية لترامب وسيناتور يصف تصريحه بالخطير

عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترامب"، رافضا فيما يبدو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس.

هل تسبب الإعلام في هزيمة ترامب؟

طبع الصدام علاقة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بمعظم وسائل الإعلام الأميركية التي دعمه شق منها في حين وقف شق آخر ضده. فإلى أي مدى ساهم الإعلام في هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة؟

إسبر: الصين هي التحدي الأمني الذي يواجه أميركا وليس روسيا

قال وزير الخارجية الأميركي إن الحديث عن موت التحالف بين أوروبا وأميركا مبالغ فيه، وإن التحالف مع الغرب ثابت، من جانبه قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن التحدي الأمني الذي يواجه أميركا هو الصين وليس روسيا. تقرير: محمد البقالي تاريخ البث: 2020/2/16

المزيد من أخبار

إيكونوميست: ترامب نجح في تخويف الجمهوريين وإثارة الناخبين المؤيدين له

إيكونوميست: ترامب يخطط لممارسة تأثير على مرشحي الكونغرس وسباقاتهم التمهيدية في الأشهر والسنوات المقبلة (الأوروبية)

ثلثا الناخبين قاطعوا التصويت.. مجلس النواب الأردني الجديد بلا نكهة سياسية

تراجع نسب الاقتراع في المدن الكبرى ذات الثقل السكاني (الجزيرة)

القتال مستمر في إثيوبيا وإلقاء القبض على 17 ضابطا بتهمة الخيانة

الجيش الإثيوبي أعلن سيطرته على مناطق رئيسة في إقليم تيغراي (رويترز)

أقل من شهر على موعدها.. الاقتصاد يزاحم السياسة في انتخابات الكويت البرلمانية

المرشحون يتنافسون على الفوز بـ50 مقعدا تمثل إجمالي مقاعد مجلس الأمة الكويتي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ردود 45 ولاية بشأن مزاعم التزوير وبنسلفانيا تجيب عن: هل يفقد بايدن الفوز بإلغاء البطاقات المتنازع عليها؟

(الجزيرة)

7 أشياء يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا الجديد.. وخبران سيئان

أثناء وجود القنصل الفرنسي.. جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

صور متداولة للهجوم على مواقع التواصل

اتفاق قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.. هذا دور تركيا وهذه مكاسبها

تركيا تعتبر الرابح الأكبر بعد أذربيجان من اتفاق وقف النار بقره باغ (وكالة الأنباء الأوروبية)