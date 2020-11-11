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الجمهوريون يضمنون 50 مقعدا بمجلس الشيوخ وحسم الأغلبية في يناير

رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يتحدث للصحافة (رويترز)
رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يتحدث للصحافة (رويترز)
11/11/2020

قال مركز إديسون للأبحاث اليوم الأربعاء إن السيناتور الجمهوري دان سوليفان فاز بمدة جديدة عن ولاية ألاسكا مما يعني أن حسم الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ تأجل إلى يناير/كانون الثاني عند إجراء جولة إعادة على مقعدين في ولاية جورجيا.

جاء ذلك بعد يوم من احتفاظ السيناتور الجمهوري توم تيليس بمقعده عن ولاية كارولينا الشمالية، وبذلك تضاءلت آمال الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وبالتالي القدرة على دعم أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن. وأصبحت الآن تعتمد على نتيجة جولتي إعادة في جورجيا بالخامس من يناير/كانون الثاني.

وكان الديمقراطيون في حاجة لانتزاع 3 مقاعد من الجمهوريين لتحقيق السيطرة على مجلس الشيوخ، وانتزع ديمقراطيان مقعدين من الجمهوريين في أريزونا وكولورادو. لكن الحزب خسر مقعدا في ألاباما بما يعني أنه اقتنص بذلك مقعدا واحدا حتى الآن.

ويتألف مجلس الشيوخ من 100 مقعد وطبقا للدستور فإنه في حالة تساوي عدد المقاعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بـ 50 مقعدا لكل منهما يكون نائب الرئيس المنتخب هو الصوت المرجح باعتباره رئيس المجلس.

المصدر : رويترز

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