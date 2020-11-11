الحوثيون يهددون باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السعودية

هددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.

وحذر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والسكان من الاقتراب من المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، وقال إنها ستكون هدفا مشروعا.

ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل أخرى، في حين لم يصدر تعليق من الجانب السعودي أو التحالف العسكري حول الأمر.

وجاءت تصريحات المتحدث العسكري للحوثي تزامنا مع إحاطة جديدة يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء، حول مستجدات الوضع باليمن والتحركات الأممية المكثفة الرامية إلى وقف إطلاق النار.

ويوم أمس، أدان مجلس الوزراء السعودي استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين باتجاه المملكة.

وسبق أن استهدف الحوثيون بشكل متكرر عددا من المواقع في السعودية، وأسفرت بعض الضربات الصاروخية عن سقوط خسائر مادية وبشرية.