الإخوان ترد على "كبار علماء السعودية": جماعتنا دعوية وليست إرهابية

ردت جماعة "الإخوان المسلمون" على وصف هيئة كبار العلماء السعودية لها بأنها "إرهابية"، مؤكدة أنها "جماعة دعوية وليست إرهابية"، داعية "الجميع إلى العمل على ما يوحّد صف الأمة والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص بها".

وفي بيان أصدرته أمس الثلاثاء اعتبرت "هيئة كبار العلماء في السعودية" جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا"، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، قبل 6 سنوات.

وجاء في بيان الهيئة السعودية التي لم توضح سبب إصداره "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

وأضافت الهيئة في بيانها "الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية".

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، إن بيان الهيئة "شاف واف لا يعذر أحد بعده بالجهل".‎

وردا على البيان قال المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي مساء أمس "إن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928 بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".

وأضاف أن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها، ومنهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك والجماعة بعيدة تماما عن العنف والإرهاب، وكانت دوما ضحية لعنف وإرهاب النظم الدكتاتورية".

وشدد على أن "الجماعة ظلت منحازة للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقضايا الأمة العادلة، وأولها قضية فلسطين".

واستشهد بأقوال علماء سعوديين بارزين هم: عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن جبرين وسفر الحوالي، واللجنة الدائمة للإفتاء (رسمية)، بحق الجماعة قائلا "هؤلاء قالوا إن الإخوان من أقرب الجماعات إلى الحق، ومن أهل السنة والجماعة والفرق الناجية وجماعة وسطية وتقصد الإصلاح والدعوة إلى الله".

ودعا المتحدث باسم الإخوان "الجميع إلى العمل على ما يوحّد صف الأمة لرفعة دينها والدفاع عن سُنة نبيها والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص شرا بالأمة".

يذكر أنه لا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة. وفي مارس/آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية.

وجاء قرار المملكة داعمًا لموقف النظام في مصر، الذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، جماعة محظورة وإرهابية، وذلك بعد أشهر من الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان وهو أول رئيس مدني منتخب في مصر.