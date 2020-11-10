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هيئة كبار العلماء بالسعودية: الإخوان المسلمون جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام

جانب من اجتماع لهيئة كبار العلماء في السعودية (مواقع التواصل)
جانب من اجتماع لهيئة كبار العلماء في السعودية (مواقع التواصل)
10/11/2020

قالت هيئة كبار العلماء في السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، مشددة في بيان لها اليوم على أن جماعة الإخوان تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين، وكانت الهيئة قالت في يونيو/حزيران 2017 إن منهج الجماعة "قائم على الخروج على الدولة".

وأضافت هيئة كبار العلماء -في بيان موقّع من رئيسها و16 من أعضائها- أن جماعة الإخوان "جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد".

واتهمت الهيئة جماعة الإخوان بأنها لم تُظهر منذ نشأتها "عناية بالعقيدة الإسلامية وعلوم الكتاب والسنة"، وأن غايتها كانت الوصول إلى الحكم. ووفقا لبيان هيئة كبار العلماء فإنه قد خرج من رحم جماعة الإخوان "جماعات إرهابية عاثت في البلاد والعباد فسادا".

ودعت الهيئة إلى الحذر من جماعة الإخوان وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.

هجوم سابق

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قالت، عبر في حسابها على تويتر في يونيو/حزيران 2017، إن جماعة الإخوان "ليست من أهل المناهج الصحيحة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة"، موضحة أن "كل جماعة تضع لها نظاما ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم، هؤلاء يفرّقون الناس".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية صنفت جماعة الإخوان المسلمين في مارس/آذار 2014 ضمن التنظيمات الإرهابية.

كما أصدرت السعودية -بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر- يوم 14 يونيو/حزيران 2017 بيانا مشتركا صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابية، وتضمنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي مارس/آذار 2018 وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين"، كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، متعهدا بـ"اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت قصير.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء السعودية (واس)

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