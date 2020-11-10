هيئة كبار العلماء بالسعودية: الإخوان المسلمون جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام

قالت هيئة كبار العلماء في السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، مشددة في بيان لها اليوم على أن جماعة الإخوان تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين، وكانت الهيئة قالت في يونيو/حزيران 2017 إن منهج الجماعة "قائم على الخروج على الدولة".

وأضافت هيئة كبار العلماء -في بيان موقّع من رئيسها و16 من أعضائها- أن جماعة الإخوان "جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد".

واتهمت الهيئة جماعة الإخوان بأنها لم تُظهر منذ نشأتها "عناية بالعقيدة الإسلامية وعلوم الكتاب والسنة"، وأن غايتها كانت الوصول إلى الحكم. ووفقا لبيان هيئة كبار العلماء فإنه قد خرج من رحم جماعة الإخوان "جماعات إرهابية عاثت في البلاد والعباد فسادا".

ودعت الهيئة إلى الحذر من جماعة الإخوان وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.

#عاجل#هيئة_كبار_العلماء: #جماعة_الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.#واس_عام pic.twitter.com/MWJw0cMU4O — واس العام (@SPAregions) November 10, 2020

هجوم سابق

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قالت، عبر في حسابها على تويتر في يونيو/حزيران 2017، إن جماعة الإخوان "ليست من أهل المناهج الصحيحة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة"، موضحة أن "كل جماعة تضع لها نظاما ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم، هؤلاء يفرّقون الناس".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية صنفت جماعة الإخوان المسلمين في مارس/آذار 2014 ضمن التنظيمات الإرهابية.

هيئة كبار العلماء #السعودية تصدر بيانا مفاجئا عنيفا وشديد اللهجة ضد جماعة #الإخوان المسلمين يتهمها بالإرهاب وإثارة الفتنة ويقول أنها جماعة منحرفة لا تمثل منهج الإسلام وأنهم يتسترون بالدين ـ يا ترى ما مناسبة هذا البيان العنيف والغريب من أكبر هيئة علمية هناك ، وما سر التوقيت ؟! — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 10, 2020

كما أصدرت السعودية -بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر- يوم 14 يونيو/حزيران 2017 بيانا مشتركا صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابية، وتضمنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي مارس/آذار 2018 وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين"، كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، متعهدا بـ"اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت قصير.