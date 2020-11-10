دبلوماسي مصري سابق: ما أشبه أميركا ترامب بمصر!

كتب عز الدين شكري فشير، وهو دبلوماسي سابق وأستاذ بقسم دراسات الشرق الأوسط بكلية دارتموث بولاية نيو هامبشير الأميركية، أن أميركا (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب كانت أقرب شبها بمصر، عندما غادرها، والآن يستطيع أن يتنفس الصعداء.

ويحكي فشير في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) أنه عندما كان يعيش في القدس أخبره أصدقاؤه من اليهود قصة الرجل، الذي اشتكى لحاخامه أنه كان يعيش في غرفة واحدة صغيرة مع زوجته وأطفاله التسعة وأمه، وكان بالكاد يستطيع التنفس. وسأله الحاخام إذا كان لديهم حيوانات، فأجاب الرجل "بقرة في الزريبة". فأبلغه الحاخام أن ينقل البقرة للعيش معهم، وسيعود لرؤيته مرة أخرى بعد 4 أسابيع. وعندما عاد الحاخام اشتكى الرجل مر الشكوى من الخراب، الذي سببته البقرة بالغرفة. فأبلغه الحاخام أن يخرج البقرة من الغرفة وسيعود له بعد أسبوع. وفي زيارته التالية لم يكن لدى الرجل سوى الثناء على وضعه الجديد، وعلق فشير على هذه القصة بقوله "هذا ما وصلنا إليه اليوم بعد 4 سنوات من رئاسة ترامب".

ويروي أنه جاء إلى الولايات المتحدة في خريف 2016، وأنه بحلول ذلك الوقت كان النظام العسكري في مصر قد دمر كل الطاقة الإيجابية التي أطلقتها انتفاضة ميدان التحرير، ولم تكن فقط قسوة القمع بقتل المئات وسجن عشرات الآلاف، فقد أغرق النظام الفضاء العام بنظريات المؤامرة والأخبار الملفقة والشكوك واليأس والكراهية، التي خلفت حالة من الهيستريا الجماعية، وبعد أن شُوه الجميع أصبح النظام هو المصدر الوحيد "للحقائق"، وفي هذا المناخ السام لم يكن هناك جدوى من الكتابة أو التحدث علنا؛ ولذلك عندما دعته كلية دارتموث للتدريس لم يتردد.

ولكن مشاعره -يتابع الكاتب- تجاه الولايات المتحدة كانت دائما مختلطة، وكانت لديه مخاوف حقيقية بشأن سياساتها، وبصفته دبلوماسي سابق كان على دراية تامة بالموقف الاستعماري لأميركا وطريقها في الشرق الأوسط الملوث بالدماء والاستغلال والفساد، وبصفته ليبراليا كان يدرك أيضا العلل الاجتماعية في أميركا.

ويضيف أنه مع علمه بأوجه القصور هذه فإنه يتشارك المثل العليا التي تدعيها أميركا مثل الحرية الفردية والمساواة والإنصاف. وهذه المثل ليست مجرد قشرة خارجية، فهي توفر معايير يقيس الأميركيون الواقع على أساسها، وهي وسيلة نفوذ يستخدمونها لإجبار السلطة على الخضوع، وهذا ما يحافظ على تماسك المجتمع الحديث، ويمنعه من الانحدار إلى أي شكل من أشكال الفاشية.

الكابوس انتهى

واستطرد الكاتب أن دونالد ترامب انتخب قبل وصوله إلى الولايات المتحدة بشهرين، وعندما وصل وعايش سنوات رئاسته الأربع الماضية كان يراقبه بعصبية، وهو ينتقص من قيم الديمقراطية الليبرالية واحدة تلو الأخرى، ويتبع بلا خجل سياسات تستند إلى حسابات ضيقة للمصالح قصيرة النظر.

وأضاف أن في الشرق الأوسط كان هذا يعني وقوف الولايات المتحدة وراء حلفائها، وهم يعمقون الصراعات بشكل متهور، بدلا من كبح جماحها، وكان يعني أيضا إلقاء أجندة حقوق الإنسان من النافذة وتشجيع الطغاة.

وعلى الصعيد المحلي استحضر فشير ما كان يعتبره سابقا غير قابل للتصور والتطبيع، مثل تعيين ترامب ابنته وزوجها في منصبين رئيسين، وإشادته بالتهرب الضريبي، وتقويض استقلال المؤسسات، وانتهاك الأعراف التي تعزز العملية السياسية، والافتراء على النساء والأقليات، وتشجيع تفوق البيض، وترهيب الصحفيين، ودعوة الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، وفصل الأطفال عن عائلاتهم وحبسهم على الحدود. وعلق قائلا "في أقل من 4 سنوات أوجد ترامب مناخا خانقا بشكل مذهل يشبه المناخ الذي خلفته ورائي في مصر".

وخلص إلى أن أميركا ترامب كانت مجردة من مثلها العليا. أما الآن وقد انتهى هذا الكابوس، فيمكنه التنفس بشكل أفضل قليلا؛ لأن القوى التي تدفع الولايات المتحدة نحو سياسات القوة والظلم لن تختفي، وستستمر عيوب النظام السياسي الأميركي في إعاقة قدرته على تلبية طموحه. وسيشجع أكثر من 70 مليون أميركي ممن صوتوا لترامب، عن علم هذه المرة، على استنساخ نسخ مختلفة منه؛ لكن فضاء النضال من أجل المثل الديمقراطية الليبرالية مفتوح مرة أخرى.

"لقد خرجت البقرة أخيرا، ويمكننا استئناف كفاحنا من أجل المساواة والإنصاف والحرية، والتعلم هذه المرة بألا نأخذ ما لدينا أمرا مسلما به".