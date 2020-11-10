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"سنة حلوة يا شهيد".. عائلة ناشط اغتيل في احتجاجات العراق تحتفل بذكرى ميلاده

الطيب قتل قبل نحو عام بانفجار عبوة لاصقة (مواقع التواصل)
الطيب قتل قبل نحو عام بانفجار عبوة لاصقة (مواقع التواصل)
10/11/2020

ردّدت عائلة الناشط العراقي ثائر كريم الطيب الذي قُتل قبل نحو عام عبارة "سنة حلوة يا شهيد" احتفالا بذكرى ميلاده الـ25، وأظهر فيديو -نشر على مواقع التواصل- احتفاء والدي الطيب به، وظهر الأب والأم وهما يغالبان الحزن أثناء الاحتفال.

وأظهر الفيديو والدي الطيب وهما يمسكان بمجسم كرتوني لصورة ابنهما المقتول، ويمشيان بها نحو طاولة وضعت عليها كعكة الاحتفال، وتُسمع أصوات للمحتفلين يبدو أنها لأسرة الطيب.

 

 

وتوفي الناشط ثائر الطيب في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد رقوده 9 أيام في المستشفى إثر إصابته بانفجار عبوة لاصقة لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد إلى محافظته الديوانية جنوبي العراق.

وتفاعل عراقيون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر لعائلة الطيب بعد أن نشر شقيقه مالك على حسابه في فيسبوك فيديو الاحتفال، معبرين عن حزنهم على فقدانه ومطالبين بمحاسبة قتلته.

وقال الناشط في الاحتجاجات علي وليد "عائلة الشهيد ثائر كريم الطيب تقيم حفلة بمناسبة عيد ميلاده، حضرها أبوه وأمه وأخوه.. الرحمة والرضوان لروحك وأنت مع كل الشهداء في جنة الرحمن الرحيم…".

وعلّق الصحفي زيد الفتلاوي قائلا " احتفلت عائلة الشهيد ثائر الطيب بعيد ميلاده وكانت تتمنى أن تحتفل بزواجه".

وكتب الإعلامي صباح الجاف "ذوو الشهيد ثائر الطيب يحتفلون بمناسبة ميلاده الـ25، والقاتل لا يزال طليقا ومجهولا.."

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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