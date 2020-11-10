"سنة حلوة يا شهيد".. عائلة ناشط اغتيل في احتجاجات العراق تحتفل بذكرى ميلاده

ردّدت عائلة الناشط العراقي ثائر كريم الطيب الذي قُتل قبل نحو عام عبارة "سنة حلوة يا شهيد" احتفالا بذكرى ميلاده الـ25، وأظهر فيديو -نشر على مواقع التواصل- احتفاء والدي الطيب به، وظهر الأب والأم وهما يغالبان الحزن أثناء الاحتفال.

وأظهر الفيديو والدي الطيب وهما يمسكان بمجسم كرتوني لصورة ابنهما المقتول، ويمشيان بها نحو طاولة وضعت عليها كعكة الاحتفال، وتُسمع أصوات للمحتفلين يبدو أنها لأسرة الطيب.

وتوفي الناشط ثائر الطيب في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد رقوده 9 أيام في المستشفى إثر إصابته بانفجار عبوة لاصقة لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد إلى محافظته الديوانية جنوبي العراق.

وتفاعل عراقيون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر لعائلة الطيب بعد أن نشر شقيقه مالك على حسابه في فيسبوك فيديو الاحتفال، معبرين عن حزنهم على فقدانه ومطالبين بمحاسبة قتلته.

عائلة الشهيد ثائر كريم الطيب في ذكرى ميلاده تتمنى له سنة حلوة …#العراق pic.twitter.com/m23rZKPbXS — ✪ علي فرحان ali farhan (@alifarhan85) November 9, 2020

وقال الناشط في الاحتجاجات علي وليد "عائلة الشهيد ثائر كريم الطيب تقيم حفلة بمناسبة عيد ميلاده، حضرها أبوه وأمه وأخوه.. الرحمة والرضوان لروحك وأنت مع كل الشهداء في جنة الرحمن الرحيم…".

يوم امس احتفلت عائلة الشهيد #ثائر_الطيب بعيد ميلاده وكانت تتمنى تحتفل بزواجه .#نريد_وطن pic.twitter.com/ZQxHBcr3SM — زيدالفتلاوي (@zaidalftlay) November 10, 2020

وعلّق الصحفي زيد الفتلاوي قائلا " احتفلت عائلة الشهيد ثائر الطيب بعيد ميلاده وكانت تتمنى أن تحتفل بزواجه".

هكذا تم احياء ذكرى ميلاد الشهيد ثائر كريم الطيب في منزله من قبل عائلته ميلاد في الجنة احلى حبيبي pic.twitter.com/k3zbTTWqp4 — محمد قاسم | MOHAMMED QASIM (@1MOHAMMEDQASIM1) November 9, 2020

وكتب الإعلامي صباح الجاف "ذوو الشهيد ثائر الطيب يحتفلون بمناسبة ميلاده الـ25، والقاتل لا يزال طليقا ومجهولا.."