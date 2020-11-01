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تعاون عسكري|أخبار|مصر

بحثا تأمين الأمن القومي لبلديهما.. رئيس الأركان المصري: علاقاتنا العسكرية مع السودان ستشهد طفرة نوعية

1/11/2020

قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إن العلاقات العسكرية بين مصر والسودان ستشهد طفرة في المستقبل القريب بما يعود على البلدين بالنفع وتأمين أمنهما القومي.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارته على رأس وفد من القوات المسلحة المصرية إلى الخرطوم، بعد مباحثات أجراها فريد مع نظيره السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين.

وقال فريد "في الفترة المقبلة ستشهد العلاقات العسكرية بين البلدين طفرة نوعية في العديد من المجالات، منها تبادل الخبرات والتدريب، وتأمين الحدود وكل المواضيع التي تحتاج فيها القوات المسلحة إلى التنسيق، بما يعود على مصر والسودان بالنفع في تأمين أمنهما القومي".

محمد عثمان الحسين: توصلنا إلى نتائج ومخرجات مثمرة ستفتح آفاقا رحبة للتعاون (الجزيرة)

ومن جهته، أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية -الفريق أول محمد عثمان الحسين- أن اللقاء تطرّق إلى "تطوير العلاقات بين القوات المسلحة في كل محاور العمل والتعاون العسكري بين البلدين، وقد توصل الطرفان إلى نتائج مهمة في هذا المجال من أجل التنسيق الكامل في مهامهما".

وقال الحسين "تناولنا كل مجالات التعاون العسكري، وتوصلنا إلى نتائج ومخرجات مثمرة ستفتح آفاقا رحبة للتعاون بين الدولتين، وستخلق تنسيقا كاملا لأداء مهامهما في الفترة المقبلة".

وتأتي هذه الزيارة وسط توتر تعيشه المنطقة بعد تعثّر مفاوضات سد النهضة، وتحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا من خطورة الأزمة، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد.

المصدر : الجزيرة

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