شاهد.. كيف يحتفل الصابئة المندائيون في العراق بعيد الازدهار

جفّفت أشواق نصرت -وهي عراقية من طائفة الصابئة المندائيين- وجها بردائها الأبيض الخاص بعيد الازدهار بعد أن أدّت طقس الغمر في الماء.

وأوضحت نصرت -وهي أستاذة علم اللغة بجامعة بغداد- أن "اليوم عيد الصابئه المندائيين، وهو العيد الصغير، ويسمى عيد الازدهار الذي ازدهرت فيه الأرض بكل ما فيها من نباتات وحيوانات".

وتجمّع بضع عشرات من الصابئة المندائيين في بغداد على ضفة نهر دجلة للاحتفال بعيد الازدهار.

واستوطن المندائيون في منطقة مستنقعات بوديان بابل الواطئة، وعاشوا وما زالوا يعيشون هناك. لكن مع نشوب حرب العراق عام 2003 فرّ نحو 80% من بين 60 ألفا من أتباع هذه الديانة كانوا يعيشون في العراق قبل الغزو الأميركي.

وقال زعيم الطائفة ستار جبار حلو "الناس قليله واحنا (نحن) في المناسبات الدينية نقلل العدد أكثر ما يمكن، وحتى في الأعراس على الرغم من قلّتها يكون عدد الأشخاص الحاضرين محدودا".

والطائفة واحدة من أقدم الطوائف الدينية في العالم، ولا يعرف الكثير عن هذه الديانة التوحيدية السرّية التي يَعد أتباعها نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام نبيهم.