حملات تشكيك وتراشق بالتهم قبل يومين من الاقتراع.. بايدن يواصل تقدمه وترامب يراهن على الولايات الحاسمة

واصل مرشحا الرئاسة الأميركية الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب حملات التشكيك في بعضهما بعضا، والتراشق بالتهم قبل يومين من موعد الاقتراع. وبينما يتقدم بايدن في استطلاعات الرأي، يراهن ترامب على الولايات المتأرجحة لحسم السباق نحو البيت الأبيض.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء حملة منافسه بايدن فعالية انتخابية في ولاية تكساس بعد "مضايقات" من مؤيدي ترامب.

وشارك ترامب مقطع فيديو في تغريدة على تويتر لمحاصرة مؤيديه حافلة مؤيدة لبايدن، وكتب "أحب تكساس". من جهته، قال بايدن في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل 4 سنوات أخرى لترامب.

وأضاف بايدن أن نحو 23 مليون أميركي عاطلون عن العمل، وشركة واحدة بين 5 شركات صغيرة أغلقت أبوابها، كما أن الملايين معرضون لخطر الطرد من العمل.

وكان ترامب طالب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا أمس، بإعلان نتائج الانتخابات مع نهاية يوم التصويت وفرز الأصوات ليلة الثلاثاء، ملمحا بذلك إلى احتمال التلاعب في بطاقات الاقتراع.

وقال إن الأميركيين بحاجة لمعرفة الفائز بالانتخابات بُعيد انتهائها وليس بعد أيام وأسابيع، محذرا من أن موافقة المحكمة العليا على تمديد التصويت عبر البريد سيفتح الباب للتلاعب في بطاقات الاقتراع.

وتأتي تصريحات ترامب -التي تتضمن تشكيكا في نتائج الانتخابات- في وقت أعلنت فيه وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها قامت باستعدادات لحماية المباني الفدرالية في واشنطن، تحسبا لاضطرابات خلال الانتخابات.

استطلاعات الرأي

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى يومين على موعد الاقتراع، يحتفظ بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد، حسب استطلاعات الرأي.

ويتقدم بايدن على ترامب بنسبة 51% مقابل 43% في أحدث استطلاع أجرته رويترز/إبسوس يومي 27 و29 من الشهر الماضي.

لكن ترامب لا يزال قريبا من بايدن في الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 270 واللازمة لفوز بولاية ثانية.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز/إبسوس أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا وكارولينا الشمالية وأريزونا.

ويعود تراجع ترامب في استطلاعات الرأي في جانب منه إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه التي منحته الفوز عام 2016، وهما البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية وكبار السن، وكذلك رفض المواطنين طريقة تعامله مع جائحة كورونا التي أصبحت القضية المهيمنة في السباق.

ويعقد المرشح الجمهوري في آخر يومين من الحملة 10 تجمعات، بمعدل 5 تجمعات في كل يوم، وسيزور في اليومين المتبقيين ولايات ميشيغان وأيوا وكارولينا الشمالية وجورجيا وفلوريدا. وكان ترامب عقد أمس 4 تجمعات انتخابية في بنسلفانيا

ومع بلوغ الحملة الانتخابية المنعرج الأخير، أفادت منصة مشروع الانتخابات الأميركية (US Elections project) بأن عددا قياسيا من الأميركيين بلغ 90 مليون ناخب صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية.