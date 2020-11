ارتدى ملابس من القرون الوسطى.. الشرطة الكندية: منفّذ حادثة الطعن لا ينتمي لأي جماعة إرهابية

قالت الشرطة الكندية اليوم إن التحقيق الأولي بحادثة الطعن -التي أودت بحياة اثنين على الأقل وأصيب فيها 5 آخرون- كشف عن أن المهاجم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، ووقعت الحادثة في منطقة "بارلمنت هيل" في مدينة كيبيك شرقي كندا.

وذكرت شرطة كيبيك -في وقت سابق اليوم- أنها اعتقلت مشتبها به في وقت مبكر الأحد، وأن الدلائل الأولية تفيد بأن دوافع ارتكاب الهجوم كانت شخصية، مضيفة أن الشاب العشريني كان يرتدي ملابس تعود إلى العصور الوسطى، ويحمل سيفا.

وحسب إفادات الشرطة، فإن المشتبه به هاجم عددا من الأشخاص في أماكن عدة في المدينة في ختام سهرة عيد "هالووين" (Halloween) في حي سياحي بعاصمة مقاطعة كيبيك التي يتحدث سكانها اللغة الفرنسية.

وقالت مصادر أمنية كندية للجزيرة إن عملية الطعن تمت في 4 مواقع على الأقل، وإن السلطات اعتقلت منفّذها بعد مطاردة لمدة ساعتين ونصف الساعة.

