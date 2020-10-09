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بحث تطورات المصالحة الفلسطينية.. وفد من "حماس" يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي بموسكو

عضو المكتب السياسي لـ "حماس" موسى أبو مرزوق (الجزيرة)
عضو المكتب السياسي لـ "حماس" موسى أبو مرزوق (الجزيرة)
9/10/2020

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن وفدا من الحركة التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في العاصمة موسكو، لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية.

وأضافت في بيان أن وفد الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي، عقد لقاء مطولا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

ووضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية الأخيرة على صعيد العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وما يرتبط بالمصالحة، والإجراءات التي قامت بها لتوحيد الموقف الفلسطيني، إضافة إلى وجهة نظر الحركة وأفكارها للمضي قدما في هذا المسار حتى تحقيق نجاح يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان، تحدث بوغدانوف عن أهمية زيارة وفد الحركة إلى موسكو، في هذا التوقيت، وموقف بلاده الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تجاوز الانقسام.

ولفت إلى أن روسيا "مستعدة دائما لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني".

واستعرض بوغدانوف -خلال اللقاء- الجهود التي تبذلها روسيا مع جميع الأطراف المعنية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، وجدد موقف روسيا الرافض للخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن".

واعتبر أن تلك الصفقة للسلام لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي فبراير/شباط 2019، اجتمع 12 فصيلا فلسطينيا في موسكو، وأكدت الفصائل المجتمعة ضرورة مواجهة خطة التسوية الأميركية، وإنهاء الانقسام.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت روسيا عزمها دعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع قريبا في موسكو، من أجل تعزيز مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ومؤخرا، شهدت الساحة الفلسطينية تقاربا بين "حماس" و"فتح" بعد لقاءات عقدها قادة فيهما بكل من تركيا وقطر ولبنان، لإنهاء ملف الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة، وإجراء انتخابات عامة.

والشهر الماضي، اتفقت الحركتان في تركيا على "رؤية" تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية، وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا "ضمن حوار وطني شامل"، بحسب بيان مشترك للحركتين حينها.

المصدر : وكالة الأناضول

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