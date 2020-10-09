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عقوبات اقتصادية|أخبار|إيران

روحاني: العقوبات الأميركية الجديدة إرهابية وغير إنسانية

روحاني قال إن العقوبات محاولة لمنع التحويلات المالية لشراء الدواء والأغذية (الأناضول)
روحاني قال إن العقوبات محاولة لمنع التحويلات المالية لشراء الدواء والأغذية (الأناضول)
9/10/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأميركية الجديدة على مصارف البلاد هي محاولة لمنع التحويلات المالية لشراء الدواء والأغذية، واصفا إياها بالعقوبات "الإرهابية وغير الإنسانية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تشمل 18 مصرفا رئيسيا في إيران.

وقالت في بيان إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13 ألفا و902، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لا تنطبق على تعاملات السلع الزراعية الأساسية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، إنه في ظل جائحة كورونا، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة نسف ما تبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.

وأكد ظريف أن ما وصفه بـ"التآمر لتجويع شعب" ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية، وأن من يقفون وراء العقوبات المالية سيواجهون العدالة.

المصدر : وكالات

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