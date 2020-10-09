البث الحي
سياسي|أخبار|كندا

استعداد لحدوث اضطرابات.. مخاوف في كندا من نتيجة غير واضحة للانتخابات الأميركية

ترودو أعرب عن أمله في حدوث انتقال سلس أو نتيجة واضحة للانتخابات (رويترز)
ترودو أعرب عن أمله في حدوث انتقال سلس أو نتيجة واضحة للانتخابات (رويترز)
9/10/2020

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تخشى حدوث "بعض الاضطرابات" في الولايات المتحدة في حال تحقيق نتيجة متقاربة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة.

وأضاف ترودو في تصريحات صحفية "نحن جميعا ننظر إلى الاستقطاب في الولايات المتحدة ببعض القلق"، مؤكدا أن حكومته تراقب بعناية شديدة الانتخابات الأميركية؛ "بسبب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكندي وعلى الكنديين".

وتجنب ترودو مناقشة رفض الرئيس ترامب حتى الآن الالتزام بانتقال سلمي للسلطة، وقال ردا على سؤال للصحفيين حول تعليماته لحكومته بهذا الصدد "نحن بالتأكيد نأمل جميعا في حدوث انتقال سلس أو نتيجة واضحة للانتخابات، مثل الكثيرين في جميع أنحاء العالم".

وقال إنه في حال كان الأمر غير واضح فقد تكون هناك بعض الاضطرابات، "وعلينا أن نكون مستعدين أيا تكن النتيجة".

وهذا أول تعليق يعترف فيه ترودو بعدم الاستقرار السياسي (جنوب الحدود الكندية)، خلال حملة انتخابية جارية طعن فيها الرئيس ترامب بالفعل في مصداقية النتيجة المحتملة.

وأثار ترامب موجة من الجدل عندما صرح مؤخرا أنه قد لا يقبل بنتائج الانتخابات إذا تعرض للهزيمة، ورفض استبعاد هذا الاحتمال عندما سُئل عما إذا كان سيدعم انتقالا سلميا للسلطة، وقال "سنرى ما سيحدث".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

تؤمن بتفوق العرق الأبيض.. إف بي آي يحذر من عنف وشيك لمليشيات يمينية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي تقريرا استخباريا حذر فيه مما وصفه بتهديد متطرف عنيف ووشيك تشكله مليشيات يمينية تضم متطرفين من البيض خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتزامن من الانتخابات الرئاسية.

انتخابات أميركا.. ترامب يرفض المشاركة بمناظرة افتراضية مع بايدن ويقول إنه ليس معديا

قال الرئيس الأميركي إنه لن يشارك بمناظرة انتخابية افتراضية مع منافسه جو بايدن، وذلك بعدما أعلنت لجنة المناظرات أن المناظرة الثانية بين الرجلين ستجري عن بعد، وقد أبدى بايدن استعداده للمشاركة فيها.

المزيد من انتخابات واستفتاءات

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

تشاؤم في المعسكر الجمهوري.. ترامب يكثف جولاته الانتخابية ويصف بايدن بالمجرم

ترامب خلال تجمع حاشد في مسكيغون بولاية ميشيغان (الفرنسية)

في لقاءين تلفزيونيين متزامنين.. تراشق بالتهم بين بايدن وترامب بسبب كورونا

بايدن داخل استوديو قناة &#34;إيه بي سي&#34; للإجابة على أسئلة الجمهور (الفرنسية)

سيشارك في تجمع انتخابي كبير.. ترامب: لم أعد مريضا بكورونا

ترامب ملقيا التحية العسكرية من شرفة البيت الأبيض بعد عودته من مستشفى &#34;والتر ريد&#34; العسكري (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)