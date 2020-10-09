ترامب: أشعر بتحسن وسأبحث مع الأطباء تطورات إصابتي بكورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن وضعه الصحي تحسن، ولا يتناول أي دواء، في حين أكدت متحدثة باسمه أنه مستعد للانطلاق مجددا في العمل.

وقال ترامب -في حديث إذاعي- "أشعر بوضع صحي أفضل مما كنت عليه قبل نحو أسبوعين، ولا أتناول أي دواء حاليا"، مضيفا "سألتقي الأطباء اليوم لبحث تطورات إصابتي بفيروس كورونا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني إن الرئيس ترامب مستعد لاستئناف عمله، ويدرس إمكانية عقد تجمع انتخابي مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت في اتصال فيديو مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية "نحاول فحسب مجاراة رئيس مستعد للانطلاق ومستعد للخروج فور أن يحصل على موافقة طبيبه".

وتابعت "هناك اختبارات طبية تجرى لضمان عدم نقل الرئيس العدوى عندما يعود للخروج مجددا".

وكان شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي قال إن ترامب استكمل دورة العلاج من فيروس كورونا، وإن حالته لا تزال مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض بعد تلقيه العلاج، مؤكدا أنه يمكنه حضور المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.