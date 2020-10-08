مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في جاكرتا احتجاجا على قانون جديد للعمل

اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في اليوم الثالث لإضرابات واحتجاجات على قانون جديد للعمل أقرته الحكومة.

وتجمع آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي (وسط العاصمة) حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وقد دفعهم قانون العمل الشامل، الذي أُقر يوم الاثنين، للاحتجاج على ما يعتبرونه قانونا يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة.

ومن المتوقع أن يؤدي قانون خلق فرص العمل الذي أقره البرلمان، يوم الاثنين، إلى تغيير نظام العمل وإدارة الموارد الطبيعية في إندونيسيا بشكل كبير.

ويقول المتظاهرون إن القانون سيضر بالعمال من خلال خفض تعويضات إنهاء الخدمة، وإزالة القيود المفروضة على العمل اليدوي للعمال الأجانب، وزيادة استخدام الاستعانة بمصادر خارجية، وتحويل الأجور الشهرية إلى أجور بالساعة.

وفي اليومين الماضيين اعتقلت الشرطة نحو 400 متظاهر في المدن الرئيسية، ونُقل طالبان مصابان بجروح خطيرة في الرأس إلى مستشفى في حين نُظمت المظاهرات في مختلف أرجاء البلاد.