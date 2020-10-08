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توقيف طيار عراقي بعد تداول فيديو يظهر إعلامية بقمرة القيادة أثناء الطيران

سلطة الطيران المدني في العراق فتحت تحقيقا مع الطيار بشأن الحادث (الأوروبية)
سلطة الطيران المدني في العراق فتحت تحقيقا مع الطيار بشأن الحادث (الأوروبية)
8/10/2020

أوقفت السلطات العراقية طيارا عن العمل بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سماحه لإعلامية بالدخول لقمرة القيادة أثناء الطيران.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان صحفي إن قسم السلامة الجوية التابع لها أوقف الطيار الى إشعار آخر، بعد انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شكّله من خرق لقوانين الطيران المدني، الذي يمنع مثل هذه الحالات التي تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي.

وأكدت سلطة الطيران أنها فتحت تحقيقا مع الطيار بشأن هذا الحادث.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل فيديو للإعلامية وليان البياتي، وهي بداخل قمرة قيادة الطائرة، وهي تتحدث مع الطيار.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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