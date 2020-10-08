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قبل أشهر من الموعد المحدد.. ترامب يعتزم سحب آخر جندي أميركي من أفغانستان مطلع العام المقبل

ترامب يشارك في احتفال لقواته الموجودة في قاعدة باغرام بأفغانستان (رويترز-أرشيف)
ترامب يشارك في احتفال لقواته الموجودة في قاعدة باغرام بأفغانستان (رويترز-أرشيف)
8/10/2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على سحب آخر جندي أميركي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، أي قبل أشهر من الموعد المحدد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد".

ومنذ سنوات يعد الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني "بوضع حد للحروب التي لا تنتهي"، ولم يخفِ أمله في تسريع الانسحاب مع اقتراب موعد الانتخابات.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل.

وأضاف أوبراين متحدثا في مناسبة بجامعة نيفادا في لاس فيغاس "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه كان هناك أكثر من 10 آلاف جندي أميركي في أفغانستان، ويوجد حتى اليوم أقل من 5 آلاف جندي وسيتم خفض العدد إلى 2500 بحلول أوائل العام المقبل".

وكانت إدارة ترامب وقعت في 29 فبراير/شباط الماضي اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان نص على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل.

وفي سبتمبر/أيلول كان عدد القوات الأميركية في أفغانستان يبلغ 8600 جندي، لكن البنتاغون أشار يومها إلى أنه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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