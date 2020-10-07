قوبل بانتقادات لاذعة.. ملياردير إماراتي: تمسك الفلسطينيين بحق العودة تعنّت لن يتحقق أبدا

قال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا أبدا إلى ديارهم التي خرجوا منها عقب نكبة عام 1948، ووصف تمسك الفلسطينيين بحق العودة بالتعنت. وقد واجه حديث الحبتور موجة غضب واسعة في مواقع التواصل.

وأضاف الحبتور -في مقال باللغة الإنجليزية نشر أمس في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية- أنه "عوض المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان وغيرها، من الأجدى بهم أن يطلبوا من الدول المضيفة إزالة المخيمات ومنح اللاجئين حق العمل وامتلاك منزلهم الخاص".

وزعم الملياردير الإماراتي المعروف بتأييده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ سنوات، أن اللاجئين الفلسطينيين "ينقلون آمالا كاذبة إلى أولادهم ويسلمونهم مفاتيح المنازل التي كانت لآبائهم أو أجدادهم، ويبقون الكراهية الشديدة للإسرائيليين حية من جيل إلى آخر؛ وهذا تصرف غير عادل لكلا الجيلين".

ولاقى مقال الحبتور أصداء مرحبة في الأوساط الإسرائيلية، إذ أشاد بمواقفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، وقال الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين معلقا على مقال الحبتور "رجل السلام السيد خلف الحبتور يكتب كلمة حق".

يستحق #خلف_الحبتور كل الاحترام والتقدير لمواقفه التي تدعو دوماً للسلام

فلقد أعلن عن مواقفه السلمية من مدة طويلة وقبل الحديث حتى عن السلام الإسرائيلي الإماراتي

خلف الحبتور نموذج لرجل شجاع ومثقف ومحترم واول رجل اعمال اماراتي سيفتح مكتباً تمثيلياً لشركاته في إسرائيل 🇮🇱 🇦🇪 pic.twitter.com/UnKG0qpBSI — Hassan Kaabia (@HassanKaabia) September 28, 2020

انتقادات لاذعة

في المقابل، وجّه الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لتصريحات الحبتور بشأن حق عودة اللاجئين، وتساءل كثيرون بغضب عمن أعطى الحق لرجل الأعمال الإماراتي بالحديث باسم ملايين الفلسطينيين الموجودين في بلدان الشتات.

واعتبر ناشطون آخرون أن ما صدر عن الحبتور في المقال يندرج ضمن خيانة القضية الفلسطينية، وهو الوصف نفسه الذي وُجه للسلطات الإماراتية عقب الإعلان في أغسطس/آب الماضي عن اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، على تطبيع علاقاتهما عقب وساطة من الولايات المتحدة.

خلف الحبتور: لن تكون هناك عودة للاجئين الفلسطينيين. هل يمكن لعاقل أو من يملك ذرة من ضمير أن يسوغ ويبرر لهذه الخيانة في المظاهرة على إخراج الفلسطينيين من ديارهم؟

https://t.co/gptvrJOhiW — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) October 7, 2020

وخلف الحبتور معروف منذ سنوات بمواقفه المؤيدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعقب توقيع أبو ظبي وتل أبيب الشهر الماضي اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، أعلنت "مجموعة الحبتور" التي أسسها الملياردير، عن عدد من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية للقيام بأنشطة تجارية مشتركة في مجالات، منها تسيير رحلات الطيران والسيارات الذاتية القيادة.

خلف الحبتور يكتب لصحيفة @haaretzcom الاسرائيلية ويقول: "حق العودة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان وأماكن أخرى لن يحدث أبدًا " من أعطاك الحق في التنازل عن حقوق الآخرين pic.twitter.com/tN2bsmPePn — حمد الشامسي (@ALshamsi789) October 7, 2020

دعوة سابقة

وكان الحبتور قد دعا نهاية العام الماضي في مقابلة مع مجلة ناطقة باسم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، دول الخليج إلى التطبيع مع إسرائيل، وأن تبدي بشكل علني رغبتها في إقامة علاقات مع تل أبيب.

وأضاف الملياردير الإماراتي في المقابلة أن "العرب واليهود هم أبناء عمومة وأنه من الغباء أن يتقاتلوا"، مضيفا أنه يريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، وأن يكون بإمكان كل منهما الاستفادة سياسيا واقتصاديا من تلك العلاقات.