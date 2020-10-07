البث الحي
أخبار

قوبل بانتقادات لاذعة.. ملياردير إماراتي: تمسك الفلسطينيين بحق العودة تعنّت لن يتحقق أبدا

الحبتور يوقع اتفاق تعاون مع مسؤول شركة إسرائيلية في مجال السيارات الذاتية القيادة (رويترز)
الحبتور يوقع اتفاق تعاون مع مسؤول شركة إسرائيلية في مجال السيارات الذاتية القيادة (رويترز)
7/10/2020

قال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين لن يعودوا أبدا إلى ديارهم التي خرجوا منها عقب نكبة عام 1948، ووصف تمسك الفلسطينيين بحق العودة بالتعنت. وقد واجه حديث الحبتور موجة غضب واسعة في مواقع التواصل.

وأضاف الحبتور -في مقال باللغة الإنجليزية نشر أمس في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية- أنه "عوض المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان وغيرها، من الأجدى بهم أن يطلبوا من الدول المضيفة إزالة المخيمات ومنح اللاجئين حق العمل وامتلاك منزلهم الخاص".

وزعم الملياردير الإماراتي المعروف بتأييده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ سنوات، أن اللاجئين الفلسطينيين "ينقلون آمالا كاذبة إلى أولادهم ويسلمونهم مفاتيح المنازل التي كانت لآبائهم أو أجدادهم، ويبقون الكراهية الشديدة للإسرائيليين حية من جيل إلى آخر؛ وهذا تصرف غير عادل لكلا الجيلين".

ولاقى مقال الحبتور أصداء مرحبة في الأوساط الإسرائيلية، إذ أشاد بمواقفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، وقال الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين معلقا على مقال الحبتور "رجل السلام السيد خلف الحبتور يكتب كلمة حق".

انتقادات لاذعة

في المقابل، وجّه الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لتصريحات الحبتور بشأن حق عودة اللاجئين، وتساءل كثيرون بغضب عمن أعطى الحق لرجل الأعمال الإماراتي بالحديث باسم ملايين الفلسطينيين الموجودين في بلدان الشتات.

واعتبر ناشطون آخرون أن ما صدر عن الحبتور في المقال يندرج ضمن خيانة القضية الفلسطينية، وهو الوصف نفسه الذي وُجه للسلطات الإماراتية عقب الإعلان في أغسطس/آب الماضي عن اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، على تطبيع علاقاتهما عقب وساطة من الولايات المتحدة.

وخلف الحبتور معروف منذ سنوات بمواقفه المؤيدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعقب توقيع أبو ظبي وتل أبيب الشهر الماضي اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، أعلنت "مجموعة الحبتور" التي أسسها الملياردير، عن عدد من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية للقيام بأنشطة تجارية مشتركة في مجالات، منها تسيير رحلات الطيران والسيارات الذاتية القيادة.

دعوة سابقة

وكان الحبتور قد دعا نهاية العام الماضي في مقابلة مع مجلة ناطقة باسم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، دول الخليج إلى التطبيع مع إسرائيل، وأن تبدي بشكل علني رغبتها في إقامة علاقات مع تل أبيب.

وأضاف الملياردير الإماراتي في المقابلة أن "العرب واليهود هم أبناء عمومة وأنه من الغباء أن يتقاتلوا"، مضيفا أنه يريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، وأن يكون بإمكان كل منهما الاستفادة سياسيا واقتصاديا من تلك العلاقات.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج لإقامة علاقات علنية مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصحفي اليهودي الأميركي شالومي زييانتس التقى بدبي الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، وأجرى معه مقابلة صحفية لصالح مجلة "عامي ماغازين" الناطقة باسم الجالية اليهودية في أميركا.

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)