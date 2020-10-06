البث الحي
أخبار|مصر

ذكرى نصر أكتوبر.. مصدر فرحة للمصريين واتفاق في ظل الانقسام

القوات المصرية خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 (الجزيرة)
القوات المصرية خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 (الجزيرة)
6/10/2020

على الرغم من الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، لكن تبقى ذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 حادثا مؤثرا على طريق توحيد المصريين وتحقيق توافق بينهم، وهو الأمر الذي بات بعيد المنال في معظم القضايا الراهنة.

ففي الذكرى الـ47 للحرب التي اندلعت في شهر رمضان المبارك، وانتصر خلالها الجيش المصري على جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالغا من المصريين، سواء أكانوا من المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أم المؤيدين له.

وعلى الرغم من الاختلاف على مآلات حرب أكتوبر/تشرين الأول ونتائجها، وكذلك الاختلاف بشأن دور الجيش حاليا خاصة في ما يتعلق بتدخله في السياسة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، لكن ظل الاحتفال بالنصر السمة الغالبة على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشّن نشطاء وسوما عدة أبرزها 6 أكتوبر، وسيناء، وتصدّر بعضها مواقع التواصل وشارك فيها آلاف المغردين، حيث شاركوا صورا من المعارك، مؤكدين بذلك اعتزازهم بانتصار المصريين.

واختار بعضهم مشاركة صور قادة الجيش آنذاك، خاصة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري وقت الحرب، فضلا عن الرئيس الراحل أنور السادات وعدد من القادة العسكريين.

واحتفل آخرون بنصر أكتوبر/تشرين الأول، عبر مشاركة صور ذويهم ممن شاركوا في الحرب أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية.

وفي كلمته بمناسبة ذكرى أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "لقد علّمنا نصر أكتوبر/تشرين الأول العظيم أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها، وفرض احترامها على الآخرين. تعلّمنا أيضا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرّط في أرضه، وقادر على حمايتها".

ووجه السيسي التحية إلى "كل أم مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة، وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن".

حديث السيسي عن التنازل عن الأرض، أثار انتقادات رواد مواقع التواصل الذين أعادوا التذكير بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مما جعل مضيق تيران يصبح مضيقا دوليا مفتوحا أمام إسرائيل، وهو المضيق الذي أشعل شرارة حرب عام 1967، بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إغلاقه حينها.

كما تحدث آخرون عن معاناة أهل سيناء في ذكرى نصر أكتوبر/تشرين الأول، وتداول بعضهم فيديو لمظاهرة في شمال سيناء يطالب خلالها الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد التهجير الذي تعرضوا له، بسبب تصاعد العلميات العسكرية بين مسلحين وقوات الجيش المصري.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

منذ حرب أكتوبر.. كيف تبدلت صورة الجيش المصري في عيون المصريين؟

تغير كبير طرأ على صورة الجيش المصري في عيون المصريين منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي حققق فيها نصر مأمولا، ويصبح حامي حمى الوطن؛ وبين صورته الحالية، التي لحقها الكثير من الإهانة بعد أن انشغل بتجارة الأسماك والخضار. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2019/10/6

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)