ذكرى نصر أكتوبر.. مصدر فرحة للمصريين واتفاق في ظل الانقسام

على الرغم من الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، لكن تبقى ذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 حادثا مؤثرا على طريق توحيد المصريين وتحقيق توافق بينهم، وهو الأمر الذي بات بعيد المنال في معظم القضايا الراهنة.

ففي الذكرى الـ47 للحرب التي اندلعت في شهر رمضان المبارك، وانتصر خلالها الجيش المصري على جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالغا من المصريين، سواء أكانوا من المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أم المؤيدين له.

وعلى الرغم من الاختلاف على مآلات حرب أكتوبر/تشرين الأول ونتائجها، وكذلك الاختلاف بشأن دور الجيش حاليا خاصة في ما يتعلق بتدخله في السياسة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، لكن ظل الاحتفال بالنصر السمة الغالبة على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشّن نشطاء وسوما عدة أبرزها 6 أكتوبر، وسيناء، وتصدّر بعضها مواقع التواصل وشارك فيها آلاف المغردين، حيث شاركوا صورا من المعارك، مؤكدين بذلك اعتزازهم بانتصار المصريين.

واختار بعضهم مشاركة صور قادة الجيش آنذاك، خاصة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري وقت الحرب، فضلا عن الرئيس الراحل أنور السادات وعدد من القادة العسكريين.

واحتفل آخرون بنصر أكتوبر/تشرين الأول، عبر مشاركة صور ذويهم ممن شاركوا في الحرب أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية.

سلام علي ارواح من قضوا و استشهدوا…

سلام علي ملح الارض.. ابطال عبور اكتوبر العظيم… ✌#٦_اكتوبر pic.twitter.com/xCxbwWqPWQ — 👷 Ÿã Šš ü 🌸 (@YasmenKarem19) October 6, 2020

#٦_اكتوبر ماعاد هذا الصمت يخنق فى الحنايا عبرتى

اليوم تلتئم الجراح وتطمئن كرامتى

أنا مصر يا تاريخ منطلق الحضارة

أنا مصر يا تاريخ فى الدنيا منارة

كل عام وأنت ذكرى مجيدة في قلوبنا

كل عام وكل العرب بخير بمناسبة ذكرى ٦ أكتوبر

التاريخ .. المجد .. الأرض ❤️❤️🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/rCVhBv6rQG — Mohamed Ashraf (@222_7amam) October 6, 2020

وربما جاء يوم نجلس فيه معًا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكّر، وندرس، ونُعلّم أولادنا وأحفادنا جيلًا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله. #٦_اكتوبر pic.twitter.com/tBCthz5aRG — أحمد بن شماس العمري (@albreeens9966) October 6, 2020

الملازم أول شلومو أردينست قائد القوة الإسرائيلية يقوم بتسليم العلم الإسرائيلى و أداء التحية العسكرية للواء أ.ح. (رائد وقتها) زغلول فتحى، قائد الكتيبة 43 صاعقة بعد معركة لسان بورتوفيق التى حاصر فيها قوات العدو بعد إحداث خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.#السادس_من_اكتوبر #٦_اكتوبر pic.twitter.com/50haP2V5nf — هـم̯͡ـــام̯͡ (@am_hmmam) October 6, 2020

يعد الشهيد إبراهيم الرفاعي أحد أهم الأسماء التي خاضت غمار المعارك على أرض سيناء، فهو قائد المجموعة 39 قتال والتي أذاقت العدو الإسرائيلي الذل على أرض سيناء، وظل الرفاعي في مواجهة العدو إلى حدث الثغرة واستشهد على خضم أحداثها #٦_اكتوبر pic.twitter.com/IVqZlld9ND — Donaramzi (@donaramzi) October 6, 2020

٤٧ عاما مرت.. ولكني اتذكر هذا اليوم وكأنه بالأمس.. عمري كان ٥ سنوات.. الحمد لله عبرنا.. حطمنا خط بارليف.. ورفرف علمنا فوق سيناء.. وبعدها عاد المقاتل محمد علي من الجبهة.. شقيقي الأكبر أحد أبطال اكتوبر ربنا يبارك في عمره.. صباح الخير.. صباح النصر يا مصر.

#٦_اكتوبر pic.twitter.com/k3FnDCmCQW — أسامة السويسي (@swisii) October 6, 2020

وفي كلمته بمناسبة ذكرى أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "لقد علّمنا نصر أكتوبر/تشرين الأول العظيم أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها، وفرض احترامها على الآخرين. تعلّمنا أيضا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرّط في أرضه، وقادر على حمايتها".

ووجه السيسي التحية إلى "كل أم مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة، وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن".

حديث السيسي عن التنازل عن الأرض، أثار انتقادات رواد مواقع التواصل الذين أعادوا التذكير بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مما جعل مضيق تيران يصبح مضيقا دوليا مفتوحا أمام إسرائيل، وهو المضيق الذي أشعل شرارة حرب عام 1967، بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إغلاقه حينها.

كما تحدث آخرون عن معاناة أهل سيناء في ذكرى نصر أكتوبر/تشرين الأول، وتداول بعضهم فيديو لمظاهرة في شمال سيناء يطالب خلالها الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد التهجير الذي تعرضوا له، بسبب تصاعد العلميات العسكرية بين مسلحين وقوات الجيش المصري.

في ذكرى حرب أكتوبر رحم الله الشهداء الذين نزفت دمائهم على سائر أراضي مدن القناة وفي #سيناء وفي مضيق #تيران_وصنافير تلك الأراضي التي فرطت بأجزاء منها مؤخراً قيادات غير مسئولة لأغراض سياسية وشخصية، ستظل #إسرائيل العدو الاوحد لأمتنا، لم ولن يستطيع أحد تغيير الثوابت.#٦_اكتوبر — mahmoud gamal (@mahmoud14gamal) October 6, 2020