عقب مغادرة الرئيس المستشفى.. بايدن وبيلوسي ينتقدان ترامب لتصريحاته المطمئنة بشأن كورونا

انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيسَ دونالد ترامب، عقب تصريحاته المطمئنة بشأن خطر جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان ترامب عاد مساء أمس الاثنين للبيت الأبيض، بعدما أمضى 4 أيام في مستشفى "والتر ريد" لتلقي العلاج عقب إصابته بالفيروس.

وبنبرة غاضبة، قال بايدن مساء الاثنين في مقابلة تلفزيونية في فلوريدا -مخاطبا ترامب- "اذهب وقل ذلك لـ205 آلاف أسرة خسر كل منها شخصا" بسبب وباء كورونا، وذلك ردا على تغريدة للرئيس ترامب قال فيها "لا تدعوا كوفيد يتحكم بحياتكم"، في خطاب للأميركيين.

وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية خلال فعالية انتخابية نظمتها شبكة "إن بي سي" (NBC) إن على الرئيس الأميركي "أن ينقل العبرة الصحيحة للشعب الأميركي، بدلا من نشر تغريدات بأنه لا يجب القلق من الوباء".

وأضاف بايدن أن الأقنعة مهمة لإنقاذ الأرواح، وحذر من أن هناك الكثير مما يدعو للقلق، وأعداد الوفيات والمصابين جراء الجائحة تظهر ذلك.

وكان المرشح الديمقراطي قد دعا في وقت سابق ترامب إلى الاستماع إلى العلماء والالتزام بارتداء الكمامة، ودعم فرض ذلك على المستوى الوطني. وأعرب بايدن عن أمانيه بالصحة والشفاء للرئيس وزوجته ميلانيا.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن ترامب خرج من مستشفى "والتر ريد" العسكري القريب من العاصمة واشنطن سيرا مرتديا كمامة، ثم استقل سيارة خاصة أقلته نحو مربض الطائرات، حيث أقلته المروحية الرئاسية إلى البيت الأبيض في دقائق قليلة، لأن المسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات.

نزع الكمامة

ولدى وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، نزع ترامب كمامته وأدى مطولا تحية عسكرية لرجال الأمن، كما لوّح مرات عديدة بشارة النصر لأنصاره وكاميرات وسائل الإعلام التي واكبت رجوعه.

ودعا الرئيس الأميركيين للعودة إلى العمل وعدم الخوف من وباء كورونا، وقال -في كلمة نُشرت على حسابه في تويتر بعيد عودته إلى البيت الأبيض- إن لدى الولايات المتحدة أفضل الأطباء والأدوية في العالم، وإن اللقاح سيأتي قريبا.

وقبل خروجه من المستشفى، غرّد ترامب على تويتر "سأعود قريبا لمواصلة الحملة الانتخابية، والأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة".

ونشرت حملة ترامب الانتخابية على تويتر شريط فيديو يصوّر الرئيس وكأنه لاعب كرة قدم أميركية ينتصر على منافس آخر على شكل فيروس كورونا، في إشارة إلى تعافي ترامب من المرض.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن حملة ترامب الانتخابية أن "الرئيس يخطط للمشاركة في المناظرة مع بايدن في 15 أكتوبر/تشرين الأول"، وهي المناظرة الثانية. وصرّح جو بايدن أمس أنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع ترامب، إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنا.

صعد الرئيس #ترامب إلى البيت الأبيض بمفرده ونزع الكمام برغم ارتفاع عدد الاصابات ب #فيروس_كورونا مع زوجته والموظفين والمستشارين وآخرهم مستشارته الحلقة ومساعده الخلق والناطقة باسم البيت الأبيض ومساعديها!

ترامب أسير مظاهر القوة-

هزم كورونا ونزع الكمام لجمهوره ليستعيد هيبته ومكانته! pic.twitter.com/8jk5sGEpke — عبدالله الشايجي (@docshayji) October 5, 2020

انتقادات بيلوسي

وهاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي ترامب قائلا إنه ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا، وأضافت في تصريح تلفزيوني أمس إن "سياسات ترامب عرّضت الأميركيين للخطر".

وقالت بيلوسي -وهي من الحزب الديمقراطي- إن على ترامب "ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطير للغاية على البلاد".

وأعربت بيلوسي عن أملها في أن يكون الأطباء هم من اتخذ قرار خروج ترامب من المستشفى أمس الاثنين، وقالت إن بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض -حيث أصيب العديد من مساعدي ترامب بالمرض- "غير ناجح على ما يبدو".

وعلى الرغم من تأكيد ترامب أنه بخير، فإن الفريق الطبي الذي يشرف على علاجه -والذي سمح له بمغادرة المستشفى- أوضح أنه لم يخرج من دائرة الخطر، وعبّر عن قلقه من احتمال تدهور صحته، مشيرا إلى أنه لهذا السبب سيواصل متابعة وضعه الصحي، وسيحاول أن يسمح له بأداء مهامه من بيته لضمان ظروف صحية آمنة.

10 أيام

وقال الفريق إن الرئيس يحتاج إلى 10 أيام كي يتماثل للشفاء، موضحا أنه لا يعاني من آثار جانبية للأدوية التي تناولها على جهازه العصبي، وأنه كان يعاني من جفاف وتعافى منه. وأضاف أنه لم يحتج خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أدوية خافضة للحرارة، موضحا أنه كان يعاني من سعال خفيف، لكنه لم يعان من آلام في العضلات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن الحالة الصحية لترامب في تحسن مستمر، وتحدث عن "تقدم مذهل" نحو تعافيه من المرض، معبرا عن تفاؤله باحتمال أن يغادر الرئيس اليوم مستشفى "والتر ريد" العسكري الذي نقل إليه مساء الجمعة، بعد ساعات من ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ميدوز في حديث لقناة "فوكس نيوز" (Fox News) أن ترامب مستعد للعودة إلى جدول أعماله الاعتيادي في البيت الأبيض، وذلك بالنظر إلى تحسن وضعه الصحي.

وكانت قد ظهرت على ترامب عدة أعراض تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وتمثلت في الحمى والسعال واحتقان الأنف، كما تعرض -بعيد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة- لنوبتي نقص للأكسجين في الدم، وهو ما استدعى تزويده بأكسجين إضافي، لكن طبيبه أكد أنه لم يتعرض لضيق تنفس.

ومنذ إدخاله المستشفى، يتلقى الرئيس الأميركي عدة علاجات ضد فيروس كورونا، من بينها عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ضمن فترة علاجية تستمر 5 أيام، إضافة إلى عقار ديكساميثازون، وهو من عائلة الستيرويدات، ويستخدم لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكورونا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر بؤرة للجائحة في العالم، إذ أصيب حتى الآن بالفيروس -الذي ظهر أول مرة في الصين في ديسمبر/كانون الثاني الماضي- أكثر من 7 ملايين و442 ألفا، من بين أكثر من 35 مليونا في كافة أنحاء العالم، وقضى على أزيد من 209 آلاف في أميركا، من أصل أكثر من مليون و38 ألفا في دول العالم.