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أمير الكويت يجدد الثقة بالحكومة ويطلب منها التحضير للانتخابات

أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء الماضي (رويترز)
أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الأربعاء الماضي (رويترز)
6/10/2020

جدد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها، وطلب منها التحضير للانتخابات المقبلة، وكان الشيخ نواف قد تولى الإمارة الأربعاء الماضي بعد وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن رئيس مجلس الوزراء وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير البلاد "حرصا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد"، وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح قد تولت المسؤولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر أمير الكويت لاحقا مرسوم الدعوة لتنظيم الانتخابات التشريعية بعد فض دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان)، وستجري الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف عن جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية.

المصدر : وكالات

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