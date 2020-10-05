من داخل السيارة الرئاسية.. ترامب يخرج من المستشفى لتحية أنصاره مرتديا كمامة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه خرج من مستشفى والتر ريد العسكري داخل سيارته لتحية أنصاره، وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ترامب وهو داخل السيارة الرئاسية ويرتدي كمامة.

وسرعان ما عاد ترامب إلى الجناح الرئاسي في المستشفى بعد جولته القصيرة.

وصرح ترامب في مقطع مصور على تويتر أنه تعلم الكثير من فيروس كورونا بطريقة مباشرة. وأضاف أنه تلقى تقريرا رائعا من الفريق الطبي ويشكرهم "على العمل الرائع الذي قاموا به".

وكشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب علم بإصابته بكورونا بعد فحص سريع قبل حواره مع شبكة فوكس نيوز.

لكن وبحسب الصحيفة نفسها، فإن ترامب لم يعلن إصابته بكورونا بعد الفحص السريع وطلب إعادة الفحص.

وكان شون كونلي الطبيب المشرف على علاج الرئيس الأميركي قد صرح بأن الفريق الطبي مرتاح لحالته الصحية ومتفائل بحذر، وأن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد حالته.

وأكد الفريق الطبي -في بيان- أن ترامب أكمل جرعة ثانية من عقار "ريمديسيفير" (Remdesivir)، مشيرا إلى أنه لا يعاني حتى الآن من الحمى، لكنه لم يتغلب بالكامل على المشاكل الصحية بسبب الفيروس، وأنه لا يحتاج إلى أكسجين إضافي، ولم يوضع على جهاز تنفس.

لكن وسائل إعلام أميركية نقلت قبل ذلك عن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز -الذي بدا أقل تفاؤلا- قوله إن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لوضع ترامب.

لكنه أوضح أن الرئيس يتحرك في المستشفى وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات لمراجعتها، وأنه التقاه عدة مرات السبت.

وفيما يبدو أنه تراجع مستمر لشعبية ترامب، أظهر استطلاع للرأي لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) وشبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) الأميركيتين تقدّم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس بواقع 14 نقطة مئوية في استطلاع، في حين كشف استطلاع آخر أن إصابة ترامب بكورونا لم تجلب تعاطفا كبيرا معه.