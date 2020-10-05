شاهد.. السفير البريطاني ببغداد يقبل تحدي شيف عراقي.. وهذا طبق المنافسة

قَبِل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي التحدي من الشيف العراقي المقيم في بريطانيا شاهين، بطبخ طبق ما تعرف بمرقة القيمة على الطريقة النجفية (نسبة إلى مدينة النجف) العراقية الشهيرة.

وشكر هيكي الشيف العراقي في تغريدة على صفحته في تويتر، وقال إنه سيطبخ طبق القيمة هذا الأسبوع.

اشكرك على التحدي شيف شاهين @Mr_Hungryy ان شاء الله رح اطبخ قيمة هالاسبوع. ادعيلي 👨‍🍳🍽🇮🇶🇬🇧👌 pic.twitter.com/olWnYhNwTh — Stephen Hickey (@sblhickey) October 4, 2020

ونشر الشيف شاهين فيديو في القسم المخصص للقصص اليومية على صفحته في فيسبوك تحدى فيه السفير البريطاني بطبخ طبق القيمة على الطريقة النجفية، بعد تمكن السفير من طبخ أطباق عراقية أخرى.

طريقة عمل القيمة بكمية كبيرة على الطريقة النجفية الأصلية | شيف شاهينيابا هاي سوينة كمية كبيرة قيمة على الطريقة النجفية الأصلية مع البهارات الخاصة. الحمد لله طلعت طيبة . المقادير 10 كيلو لحم اما غنم أو بقر اربع كيلو حمص يابس. من يتنكع راح يصير تقريبا 7 إلى 8 كيلو. . البهارات : هيل نوم بصرة دارسين شوية كبابة شوية طن فلفل اسود طن ملح . بالعافية الله يتقبل من الجميع أن شاء الله. Posted by ‎Mr.Hungry – شيف شاهين‎ on Monday, 31 August 2020

وتعتبر القيمة أحد أهم الأكلات الرئيسية التي تطبخ في العراق خلال شهري محرم وصفر وخصوصا في عاشوراء وأربعينية مقتل الإمام الحسين بن علي -رضي الله عنهما- وتوزع مجانا من قِبَل الأهالي في العراق. ويعد اللحم الأحمر أحد المكونات الرئيسية في "القيمة"، بالإضافة إلى الحمص وصلصة الطماطم.

يشار إلى أن السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطباق عراقية، عشرات الآلاف من المشاهدات عقب نشرها على صفحته في تويتر.