عبر 3 مراحل.. استئناف العمرة بالحرم المكي بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا

أدى معتمرون يضعون كمامات الأحد العمرة في مكة المكرمة ملتزمين بمسارات تحترم تدابير التباعد الجسدي وسط احتياطات صحية مكثفة، مع استئناف السلطات السعودية جزئيا المناسك المعلقة منذ 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودخل آلاف المصلين على دفعات المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول الكعبة المشرفة.

وتجذب العمرة، التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام، ولكنها علقت في مارس/آذار في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحدّ من تفشّي الجائحة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستسمح باستئناف العمرة من خلال 3 مراحل، تبدأ بالسماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها.

وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم. والأسبوع الماضي، قال وزير الحج والعمرة محمد بنتن لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية "في المرحلة الأولى سيكون أداء العمرة دقيقاً وخلال فترة محددة"، مشيرا إلى أن المعتمرين "سيتم تقسيمهم على مجموعات للدخول إلى المسجد الحرام".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت "العديد من الإجراءات الاحترازية".

وسيجري تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا، وقبل دخول كل فوج وبعد خروجه. وسيمنع أيضا الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود. وسيتم أيضا "تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا" على أحد المعتمرين.

وسيواكب كل مجموعة من 20 أو 25 معتمرا مرافق صحي، وستخصص فرق طبية للتدخل إن اقتضى الأمر. وذكرت السلطات في مكة أنه تم تركيب أجهزة لقياس درجات حرارة المعتمرين.

وفي 18 من أكتوبر/تشرين الأول، سيُزاد عدد المعتمرين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ليصبح نحو 15 ألف معتمر، وسيسمح بدخول 40 ألف مصل إلى الحرم المكي لأداء الصلاة.

وفي الأول من الشهر القادم، سيسمح للقادمين من الخارج بالدخول، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتصبح 20 ألف معتمر في اليوم، ويسمح لـ60 ألف شخص بأداء الصلاة في الحرم.

وستقرر وزارة الصحة السعودية الدول التي يمكن القدوم منها بناء على عدم وجود مخاطر صحية تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الرابعة لن تبدأ سوى "عندما تقرّر الجهة المختصّة زوال مخاطر الجائحة" وحينئذ سترفع النسبة إلى 100% من "الطاقة الاستيعابية الطبيعية" للحرمين الشريفين.

والسبت، قالت وزارة الصحة السعودية في بيان إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.