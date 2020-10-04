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وصفت بالأسوأ منذ قرن.. مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين في فيضانات فرنسا وإيطاليا

جانب من الدمار الذي خلفته العاصفة بأحد الشواطئ بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته العاصفة بأحد الشواطئ بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
4/10/2020

قُتل شخصان في فرنسا وفقد 8 آخرون في إيطاليا أمس جراء فيضانات عارمة ضربت المناطق الحدودية للبلدين، إذ تسبب عاصفة وأمطار طوفانية في سيول عارمة اجتاحت الطرق وألحقت أضرارا بالمنازل، ووصف رئيس بلدية فرنسية الكارثة بأنها الأسوأ منذ قرن.

وضربت العاصفة أليكس (Alex) الخميس الماضي ساحل فرنسا الغربي مع رياح قوية وأمطار غزيرة قبل أن تبلغ الشمال الإيطالي، وأدت الكارثة إلى قطع الطريق عن العديد من القرى في البلدين وانزلاق للتربة، ويسابق المئات في فرق الإنقاذ الزمن لإيجاد ناجين من الكارثة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن متطوعا في الدفاع المدني الإيطالي، يبلغ 53 عاما، توفي خلال عمله في وادي أوستا، في حين قضى رجل بعد سقوط عربته في وادي سيسيا على بعد حوالي 100 كيلومتر شرقي وادي أوستا. وقالت السلطات الإيطالية إن فرق الإنقاذ عثرت على 21 شخصا فقدوا في منطقة حدودية مع فرنسا عقب انزلاق للتربة في منطقة كول دي تندي الجبلية.

وسُجل فقدان 8 أشخاص في محيط مدينة نيس جنوبي شرقي فرنسا والقريبة من الحدود مع إيطاليا، وعرقل انهيار الطرقات بعض عمليات الإنقاذ في الجانب الفرنسي من الحدود.

خطة طوارئ
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الذي تفقد الأضرار في نيس من طائرة مروحية، أن 8 أشخاص اعتبروا رسميا في عداد المفقودين، مضيفا أن التواصل لا يزال مقطوعا مع آخرين كثيرين، وأضاف المسؤول الفرنسي أن حكومته أطلقت خطة طوارئ للتعامل مع الكارثة.

عنصر من الدفاع المدني الإيطالي يتفقد سيارة غمرتها المياه في بلدة قرب الحدود مع فرنسا (رويترز)

ووصف رئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي تبعات العاصفة بأنها أسوأ كارثة فيضانات في المنطقة منذ أكثر من قرن بعد أن تفقد المنطقة الأكثر تضررا بطائرة مروحية، وأدت الفيضانات إلى قطع الكهرباء عن 12 ألف شخص في ثلاثة أودية بمنطقة شمال نيس.

ونشرت فرنسا قوات الجيش وعشرات الأفراد من فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين ونقل المساعدات للمنكوبين في المناطق المتضررة بالفيضانات.

معدلات قياسية
وأظهرت لقطات تلفزيونية من فرنسا وإيطاليا العديد من الطرق والجسور في شمالي غربي البلاد وقد اجتاحتها السيول، مع ورود أنباء عن فيضان العديد من الأنهار على ضفافها، وقال مسؤولون في منطقة بيدمونت الإيطالية إن معدلا قياسيا من الأمطار بلغ 630 مليمترا هطل في سامبوجيتو القريبة من الحدود مع سويسرا، وطالب حاكم المنطقة حكومة روما بإعلان حالة الطوارئ هناك.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية هطل 500 مليمترا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق، وهو ما يعادل ما يزيد على 3 أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

وأدت العاصفة أليكس إلى تسجيل سويسرا أيضا معدلات أمطار قياسية في بعض المناطق مع رياح، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرقات.

المصدر : وكالات

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