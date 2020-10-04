كورونا في عرين ترامب.. تعرف على كل التفاصيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يوم الجمعة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعدما أصيبت مستشارته هوب هيكس.

وطرح هذا الإعلان تساؤلات حول عدد الإصابات في الدائرة المحيطة بالرئيس -الذي لا يرتدي الكمامة كثيرا- في البيت الأبيض وبين مستشاريه وأعضاء حملته الانتخابية.

وفيما يلي أبرز تفاصيل وملابسات الحدث في 6 أسئلة وأجوبة:

1 – من أصيب بالعدوى أيضا في البيت الأبيض؟

كيليان كونواي مساعدة سابقة في البيت الأبيض.

رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال.

بيل ستيبين (42 عاما) مدير حملة ترامب.

كما خضع العديد من كبار السياسيين والمسؤولين وضباط الجيش الآخرين الذين يعملون أو يزورون البيت الأبيض لفحوص.

2- من أجرى الفحص وتبينت عدم إصابته؟

مايك بنس نائب الرئيس (سيحل مكان ترامب إذا تدهورت صحة الأخير).

نجل ترامب من زوجته ميلانيا بارون ترامب (14 عاما).

نجل ترامب الأكبر دونالد ترامب جونيور.

نجل ترامب إيريك وزوجته لارا.

ابنة الرئيس إيفانكا، وهي من كبار مستشاري البيت الأبيض.

جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وهو من كبار مستشاري البيت الأبيض.

وزير الخارجية مايك بومبيو.

وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار.

وزير الإسكان بن كارسون.

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس.

روبرت ويلكي، وزير شؤون قدامى المحاربين

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان.

3 – أين دونالد ترامب الآن؟

سيمضي ترامب الأيام المقبلة في مستشفى عسكري في إحدى ضواحي واشنطن لتلقي العلاج، لكنه سيواصل العمل، كما أفاد البيت الأبيض الجمعة.

وقالت كايلي ماكناني الناطقة باسم حملة ترامب إن "الرئيس ترامب سيعمل من المكاتب الرئاسية في مستشفى والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح بيل ستيبين مدير حملة الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم أن كل أحداث الحملة المعلنة مسبقا قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني ستعقد افتراضيا أو سيتم تأجيلها.

وتثير إصابة ترامب أسئلة حول ما إذا كانت المناظرتان مع منافسه الديمقراطي جو بايدن المقررتان في وقت لاحق من هذا الشهر، ستمضيان قدما كما هو مقرر.

4 – ما العلاج الذي يتلقاه؟

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس "مرهق لكن معنوياته جيدة" ويتلقى علاجا تجريبيا لكوفيد-19. وأضاف في رسالة أن ترامب تلقى جرعة واحدة من مزيج أجسام مضادة من مختبر "ريجينيرون".

وأشارت كايلي ماكناني الناطقة باسم حملة ترامب إلى أنه يتلقى عقار "ريمديسفير" بعد التشاور مع المتخصصين. وأضافت في بيان الجمعة أن الرئيس "لا يحتاج إلى أكسجين إضافي".

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في وقت سابق الجمعة إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة.

ونظرا إلى أنه يبلغ من العمر 74 عاما، فإن ترامب "معرض لخطر أكبر للإصابة بشكل حاد بالمرض"، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسيُراقب ترامب عن كثب للانتباه لمجموعة واسعة من الأعراض الشائعة للفيروس والتي تشمل الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع.

5 – ما الأعراض التي تظهر عليه؟

يوم الخميس، لم يخضع ترامب على الفور للحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة مستشارته المقربة هوب هيكس.

وبدلا من ذلك، استقل طائرة متوجها إلى نيوجيرسي حيث حضر حدثا لجمع تبرعات في ناديه للغولف. وألقى كلمة محاطا بالعشرات قبل العودة إلى البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تذكرها أن ترامب أظهر أعراضا خفيفة في الحدث الذي أقيم ليل الخميس وكان يبدو أنه يعاني من الخمول.

وقال أحد المصادر للصحيفة إنه أظهر أعراضا تشبه أعراض الزكام.

6 – كيف أصيب بالعدوى؟

لم يتضح بعد كيف أصيب ترامب بالفيروس، لكنه تحدى النصائح الطبية التي توصي بوضع الكمامات، وفي كثير من الأحيان التقى مجموعات كبيرة من الناس.

ودق ناقوس الخطر في البيت الأبيض عندما ثبتت إصابة هيكس. فهي شخصية محورية في الدائرة المقربة من ترامب وسافرت معه مرات عدة خلال الأسبوع الماضي.

كما شاركت عن قرب في استعداداته لمناظرة الثلاثاء ضد بايدن. وخلال الحدث المتلفز، لم يكن العديد من ضيوف ترامب يضعون كمامات.