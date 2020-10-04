الحشد الشعبي ينفي تعرضه لقصف جوي غربي العراق

نفت قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار (غربي العراق) تعرض قطاعاتها لقصف جوي على الحدود مع سوريا. يأتي ذلك بعد ساعات على تصريح مصدر أمني في الأنبار بتعرض لواء تابع للحشد لقصف من طيران مجهول غربي منطقة عكاشات قرب الحدود العراقية السورية، مما أدى إلى خسائر مادية من دون وقوع إصابات.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن تعرض القطاعات المرابطة على الحدود إلى ضربة جوية أميركية عار عن الصحة.

وأضاف أن القوات المرابطة على أعلى جهوزية في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الأنبار، مؤكدا أن "الوضع الأمني في مناطق غرب الأنبار يشهد استقرارا أمنيا ملحوظا.

من جانب آخر، أعلن التحالف الدولي أن طائراته شنت غارات على معسكرات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يستخدمها كمراكز تدريب لعناصره، في منطقة صحراء البادية داخل الأراضي السورية وقرب الحدود العراقية؛ مما أدى إلى تدمير تلك المعسكرات.

ومنطقة عكاشات صحراوية ذات مساحة واسعة تمتد بين العراق وسوريا، ويتواجد فيها عناصر الحشد الشعبي من الجهة العراقية، ويتواجد فيها على الجهة المقابلة قوات سوريا الديمقراطية، كما يتواجد في جزء آخر من الجانب السوري عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول الحشد الشعبي إن تواجده في المنطقة يهدف إلى منع تسلل عناصر من تنظيم الدولة عبر الحدود إلى العراق.

ونقل مدير الجزيرة في العراق وليد إبراهيم عن مصادر في محافظة الأنبار أن القصف وقع بعيد منتصف الليلة الماضية، وأن المنطقة تعرضت لأكثر من ضربة.

وتوقع المصدر أن يكون الهدف مخزن أسلحة كما هي العادة، حيث كل مرة عندما تقع ضربات جوية من هذا النوع يتم استهداف مخزن للأعتدة والأسلحة.