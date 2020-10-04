البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

الإصابة لم تجلب تعاطفا شعبيا معه.. ترامب يسجل تراجعا قياسيا أمام بايدن وفق استطلاعين

أميركيون يتابعون المناظرة بين ترامب (يسار) وبايدن (الأناضول)
أميركيون يتابعون المناظرة بين ترامب (يسار) وبايدن (الأناضول)
4/10/2020

تقدّم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، بواقع 14 نقطة مئوية في استطلاع جديد لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) وشبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) الأميركيتين، فيما كشف استطلاع آخر أن إصابة ترامب بكورونا لم تجلب تعاطفا كبيرا معه.

وأجري الاستطلاع في اليومين التاليين لمناظرة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، ولكن قبل اختبار ترامب لفيروس كورونا ودخوله المستشفى يوم الجمعة.

وذكرت "بلومبيرغ" (Bloomberg) أن بايدن تقدم على ترامب في الاستطلاع الوطني، حيث حصل على 53% مقابل 39% للأخير، وهو أعلى هامش له في حملته الرئاسية، متجاوزا ذروته السابقة عندما كان الفارق 11 نقطة مئوية في يوليو/تموز الماضي.

وزاد تقدم بايدن بحوالي الضعف بعد المناظرة، من 8 نقاط مئوية في استطلاع سابق لصالح "وول ستريت جورنال" و"إن بي سي نيوز".

وقال حوالي 44% من الناخبين، إن بايدن تفوق على ترامب في المناظرة التي سادتها الفوضى، مقارنة مع 24% قالوا إن ترامب فاز بها، فيما قال 17% منهم إن أيا منهما لم يفز.

من جهته، قال جيف هورويت خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي الذي أجرى هذا الاستطلاع مع بيل ماكنتورف خبير استطلاع الرأي الجمهوري، "كان الخاسر الواضح من النقاش دونالد ترامب"، وأضاف "وعلى المدى القصير على الأقل، أضر هذا بموقفه ضد جو بايدن".

بدوره، نبه بيل ماكنتورف إلى أن الاستطلاع قد مثّل "صدمة مباشرة"، وأن التنافس قد يعود بعد المناظرة للهامش المستقر من 8 إلى 9 نقاط حيث كان أساسا خلال الأشهر العديدة الماضية.

استطلاع رويترز

في غضون ذلك، أظهر استطلاع آخر أقل من الناحية العلمية أجرته عبر الإنترنت "رويترز/إبسوس" (Reuters/Ipsos) في 2-3 أكتوبر/تشرين الأول بعد تشخيص ترامب، عدم وجود "تعاطف" مع الرئيس، حيث قال 9 من كل 10 ديمقراطيين، و9 من كل 10 جمهوريين إنه كان بإمكان ترامب تجنب الإصابة بالمرض.

وفي هذا الاستطلاع أعلن 51% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم بايدن، فيما قال 41% إنهم يؤيدون ترامب، واختار 4% التصويت لمرشح حزب ثالث، وقال 4% إنهم لم يقرروا بعد.

ومنح الاستطلاع مؤشرات قليلة على تدفق الدعم للرئيس ترامب خارج المجموعة الأساسية من دائرة مؤيديه، الذين تجمع بعضهم خارج مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، حيث نقل الرئيس إلى المستشفى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)