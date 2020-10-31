البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

يشترط تعديلها وتتبعها ومعرفة مهامها.. مشروع قانون بالكونغرس لتقييد بيع طائرات "إف-35" للإمارات

الإدارة الأميركية تشدد على ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة (رويترز)
الإدارة الأميركية تشدد على ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة (رويترز)
31/10/2020

قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وعدد من النواب الديمقراطيين، مشروع قانون بعنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية عزمها بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" (F-35) لدولة الإمارات.

وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأميركية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وقال إنغل إن الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات "إف-35" والأنظمة المتقدمة الأخرى.

ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأميركية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعا مع إسرائيل، وتعديل الأسلحة لضمان قدرة تل أبيب على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.

وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.

وكان إنغل قد أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت  الكونغرس بعزمها بيع أحدث طائرة من طراز "إف-35" للإمارات، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب إسرائيل التي تمتلك هذه الطائرات.

وتعليقا على القرار، قال إنغل إن "التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد"، مضيفا أنه "بينما يراجع الكونغرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحا أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة بتكلفة 10.4 مليارات دولار، وفقا لتقرير بصحيفة بوليتيكو.

وقالت إسرائيل إنها لن تعارض بيع منظومة الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الصفقة بقوله "إن الجميع يواجه تهديدا مشتركا"، وذلك في إشارة واضحة إلى إيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

مسؤول جزائري: فرنسا استعملت عظام شهداء المقاومة في صناعة الصابون والسكر

شيخي: فرنسا تخشى الكشف عن الأرشيف لأنه سيضر سمعتها والصورة التي تحاول الترويج لها (الصحافة الجزائرية)

خطفوا جثته وخالفوا التدابير.. جنازة حاشدة في الجولان لشيخ درزي توفي بكورونا

جنازة حاشدة أقيمت لحلبي شارك فيها المئات (مواقع التواصل)

قرة باغ.. أذربيجان تحذر من استخدام قنابل فوسفورية وروسيا ترفض التدخل في الصراع عسكريا

(الجزيرة)

في لقاء خاص مع الجزيرة.. ماكرون: أنا لا أواجه الإسلام والمسلمين وموقفي من الرسوم تم تحريفه

ماكرون خلال المقابلة الخاصة مع الجزيرة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)