أستراليا تشكر قطر على موقفها من حادثة تفتيش نساء في المطار

شكرت أستراليا -السبت- قطر على التزامها بحلّ قضية إخضاع نساء لفحص طبي في سيارة إسعاف على مدرج مطار حمد الدولي، بعد العثور على مولودة هناك في وضع يشير إلى محاولة لقتلها.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وماريس باين وزيرة الخارجية والتجارة وزيرة المرأة في أستراليا، لمناقشة حادثة مطار حمد الدولي.

وأعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار، وجدّد اعتذار دولة قطر لهن، موضحا أن الحادثة تعد انتهاكا لقوانين وقيم دولة قطر، وأنه تم إحالة المسؤولين المعنيين على النيابة العامة.

كما أكد المسؤول القطري لوزيرة المرأة في أستراليا التزام دولة قطر بسلامة وأمن جميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي.

وأعلنت باين عن ارتياح بلادها للخطوات الأولية التي اتخذتها قطر، وتطلعها إلى مشاركة تقريرها بشأن ملابسات الحادثة.

كما أكدت "ثقتها في أن الحكومة القطرية ستحاسب المسؤولين المعنيين بطريقة عادلة ومنصفة ومناسبة".

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة متابعة القضية عن كثب وتبادل المستجدات، مؤكدين أنها تمثل أولوية قصوى لكلا الحكومتين.

كما أكد الوزيران على العلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر وأستراليا، وناقشا سبل تعزيز هذه الشراكة في جميع مجالات التعاون.

وأمس، قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر -في بيان- إن التحقيقات الأولية التي تقوم بها اللجنة المشكّلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة قد أثبتت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف البيان، أنه بناء على ذلك تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات على النيابة العامة المختصة، حسب الإجراءات المتبعة.

وكان بيان سابق لمكتب الاتصال قد أشار إلى أنه عُثر يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيكي مربوط وُضع تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنها محاولة لقتلها، وتم توفير الرعاية الطبية لها في الدوحة، وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة.