من القدس حتى جوكجاكرتا.. مسيرات تجتاح العالم الإسلامي ضد تصريحات ماكرون والرسوم المسيئة

تواصلت عقب صلاة الجمعة الاحتجاجات والإدانات من قبل المسلمين في بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام.

وأثارت الرسوم المسيئة وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في دول إسلامية وعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وتظاهر الآلاف من الفلسطينيين اليوم الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، نصرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتنديدا بموقف الرئيس ماكرون ضد الإسلام.

وبعد صلاة الجمعة، تجمع آلاف المصلين في المسجد الأقصى، وأطلقوا هتافات نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منها "بالروح بالدم نفديك يا محمد، ولن تركع أمة قائدها محمد، والله أكبر وقائدنا للأبد سيدنا محمد". كما رددوا هتافات ضد الرئيس ماكرون منها "يا ماكرون إلزم حدك (التزم حدودك)".

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية. وجاب المشاركون في المسيرة ساحات المسجد الأقصى قرب مسجد "قبة الصخرة المشرفة". وكان بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

وخلال خطبة الجمعة، أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتصريحات ماكرون المعادية للإسلام. وقال صبري إن "الرئيس الفرنسي قد أعلن عداءه للمسلمين في العالم".

ومنعت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين من سكان الضفة الغربية من دخول البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة من دون سبب معلن.

كما لاحقت الشرطة المشاركين في المسيرة بعد انتهائها، واعتقلت أحدهم إضافة لمصور صحفي، وفق شهود عيان.

قطاع غزة

وفي قطاع غزة، شارك مئات الفلسطينيين اليوم الجمعة في وقفات بمناطق متفرقة نصرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبة فرنسا بالاعتذار.

وردّد المشاركون في الوقفات شعارات منددة بالإساءة للرسول الكريم، كما رفعوا لافتات كُتب عليها عبارات تطالب فرنسا بالاعتذار عن الإساءة للإسلام، وباحترام الحريات والأديان.

وفي كلمة له، خلال وقفة بمدينة خان يونس (جنوب)، طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حماد الرقب الأمة الإسلامية بـ"موقف أكثر تقدما" إزاء الإساءة للإسلام.

وفي بلدة جباليا (شمال)، قال عضو المكتب السياسي لحماس فتحي حماد، على هامش وقفة نظمت في البلدة، إن "قطاع غزة ينتفض في هذه الأوقات نصرة للنبي الكريم ضد الإساءة الفرنسية".

الخرطوم

كما تظاهر العشرات بالعاصمة السودانية الخرطوم الجمعة احتجاجا على الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التطبيع مع إسرائيل.

واحتشد المحتجون عقب أداء صلاة الجمعة بمجمع "خاتم المرسلين" بالخرطوم، ورفعوا لافتات مُدون عليها عبارات لنصرة النبي الأكرم وضد تطبيع السودان مع إسرائيل.

وردد المحتجون هتافات "لا إله إلا الله.. نحن فداك يا رسول الله"، و"إلا تنصروه فقد نصره الله"، و"إلا رسول الله"، وذلك بالتوازي مع ترديد هتافات مناوئة للتطبيع أبرزها "لا لا للتطبيع"، و"التطبيع خيانة".

اليمن

وفي اليمن، تظاهر المئات عقب صلاة الجمعة بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد، تنديدا بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والنبي الكريم.

واحتشد محتجون بمدينة تعز في ساحة "الحرية" وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين شعارات منها "سجل واكتب بالأقلام.. دين الحق هو الإسلام"، و"يا حقوق الإنسان أين حرية الأديان؟"، و"لبيك رسول الله".

كما رفعوا لافتات كتب عليها عبارة موحدة وهي "محمد صلى الله عليه وسلم.. شمس نيرة لا تحجبها إساءة السفهاء".

باكستان

ونظمت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهرجانات خطابية في إسلام آباد وعدد من المدن الباكستانية نصرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واستنكارا لتصريحات الرئيس الفرنسي وما يتعرض له المسلمون من مضايقات واستهدف.

وناشد المحتجون الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات تحدد مفهوم حرية التعبير والإساءة للأديان والرموز الدينية. كما جددوا مطالبتهم بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

كما جدّد الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان مناشدتهما زعماء العالم الإسلامي اتخاذ موقف موحد مما يجري.

بنغلاديش

وشهدت مدينة دكا عاصمة بنغلاديش مظاهرة احتجاجية مناهضة لفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مناهضة لفرنسا وماكرون، وطالبوا حكومة بنغلاديش بإدانة الموقف الفرنسي.

كما وجّهوا دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، وطالبوا الحكومة بحظر دخول تلك المنتجات إلى البلاد.

إندونيسيا

وخرجت مظاهرة في مدينة جوكجاكرتا بولاية جاوة الوسطى وأُخرى في مدينة ميدان بولاية شمال سومطرة الإندونيسية، احتجاجا على دفاع ماكرون عن الرسوم الكاريكاتيرية التي تستهدف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتصريحاته المناهضة للإسلام.

وشارك مئات الأشخاص في المظاهرة التي نظمها منتدى "الأخوة الإسلامية" في جوكجاكرتا، رددوا خلالها هتافات منددة بتصريحات ماكرون ورفعوا لافتات تندد بماكرون وبالرسوم المسيئة.

وفي كلمة له في المظاهرة، قال رئيس المنتدى سيوكري فاضلي "ندين تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام، وسماحه بإعادة نشر رسوم كاريكاتيرية ضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام".

أفريقيا

وفي جنوب أفريقيا، نظم أعضاء مجلس القضاء الإسلامي مظاهرة أمام القنصلية الفرنسية في مدينة كيب تاون ضد تصريحات ماكرون.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "قاطعوا المنتجات الفرنسية"، ورددوا هتافات ضد ماكرون. وشدد المحتجون على وجوب أن يعتذر المسؤولون الفرنسيون للمسلمين.

وفي نيجيريا صرح رئيس منظمة حقوق الإنسان النيجيرية إسحاق أكينتولا بأن ماكرون أغضب المسلمين مرة أخرى.

وأشار أكينتولا في حديثه للأناضول، إلى أن سلوك ماكرون يُظهر مثالًا على القيادة السيئة. وقال إن التصريحات التي تستهدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين غير مقبولة.

لبنان

وفي العاصمة اللبنانية بيروت شارك مئات اللبنانيين في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد جمال عبد الناصر للتنديد بالمواقف الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وشجب المشاركون في المسيرة تصريحات الرئيس الفرنسي التي اعتبروها تسيء للإسلام والمسلمين، وطالبوا إيمانويل ماكرون بالاعتذار عما وصفوها بإساءته للمسلمين، ومحاسبة المسؤولين عن نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

من جهتها عمدت القوى الأمنية إلى تنفيذ انتشار في المنطقة المحيطة بمقر السفارة الفرنسية ومنزل السفير لمنع وصول المتظاهرين إلى محيطهما.