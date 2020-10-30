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عبر واتساب.. محكمة أميركية تستدعي ولي العهد السعودي في قضية اتهامه بمحاولة اغتيال الجبري

ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري (يمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الجزيرة)
ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري (يمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الجزيرة)
30/10/2020

استدعت محكمة واشنطن الأميركية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و9 آخرين، بالإضافة إلى مؤسسة "مسك" الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، والتي اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله.

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري -حصلت شبكة سي إن إن (CNN)على نسخة منها- أنها أرسلت مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان عبر واتساب باللغتين العربية والإنجليزية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر واتساب تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه، وقد "شاهدها المرسل إليه بعد وصولها بنحو 20 دقيقة"، وفق الشبكة.

كما وجهت المحكمة مذكرات استدعاء إلى مؤسسة "مسك" الخيرية و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم، بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري، عبر تطبيقي واتساب وسيغنال.

وكان سعد الجبرى -الذي عمل مستشارا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف- أقام دعوى قضائية ضد الأمير محمد بن سلمان و13 سعوديا، وزعم الجبري أنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة للقضاء عليه"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "على يد أفراد من المجموعة نفسها".

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالة الأناضول

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