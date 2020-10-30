كشمير.. مقتل 3 أعضاء بالحزب الحاكم الهندي في هجوم مسلح

لقي 3 أعضاء من الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند مصرعهم في هجوم مسلح بإقليم كشمير، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن هجوما مسلحا في منطقة كولجام في جامو وكشمير أسفر عن مقتل أمين عام أمانة الشباب للحزب المذكور واثنين من العاملين فيه.

وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث، وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الاعتداء، وشرعت في عملية بحث عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار عقب الهجوم، وقالت إن الهجوم نفذه مسلحون مؤيدون للاستقلال في المنطقة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر وصف الحزب الحاكم الهجوم بـ"الإرهابي والوحشي"، مشددا على أنه لن يتم العفو عن مرتكبيه.

وقوبل الهجوم بإدانات من قبل عدد من القادة السياسيين في جامو وكشمير، أعربوا فيها عن تضامنهم مع أسر القتلى.

ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس/آب 2019 ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفدرالية.