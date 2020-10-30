على خلفية ورقة نقدية سعودية.. الهند تحتج لدى الرياض بسبب كشمير

احتجت الهند لدى الرياض على خلفية ورقة نقدية سعودية تظهر منطقة كشمير -المتنازع عليها مع باكستان- دولة مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي إنها عبّرت عن "قلق بالغ" إزاء ورقة نقدية سعودية من فئة 20 ريالا، صدرت بمناسبة ترؤس المملكة العربية السعودية مجموعة الدول العشرين التي تضمّ الهند.

ويدور نزاع حول كشمير بين الهند وباكستان والصين، لكن خريطة العالم المطبوعة على خلفية الورقة النقدية تظهر كشمير دولة مستقلة، ومن بينها الشطر الذي تديره الهند.

وقالت الوزارة الخميس إنها طلبت من السلطات السعودية اتخاذ "خطوات تصحيحية"، في حين لم يصدر عن السعودية بعد أي تعليق علني.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة الشهر المقبل أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين. وتطالب الهند بالسيادة على المنطقة التي انقسمت بينها وبين باكستان عندما انفصلت الدولتان عام 1947.

وحذرت الحكومة الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع عملاق منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن وضع علامة جغرافية على بيانات تظهر منطقة "لداخ" -وهي جزء من كشمير الكبرى التي تديرها نيودلهي- باعتبارها تابعة للصين.