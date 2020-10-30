البث الحي
نزاعات حدودية|أخبار|السعودية

على خلفية ورقة نقدية سعودية.. الهند تحتج لدى الرياض بسبب كشمير

سعودي يعرض أوراقا نقدية لبلاده (رويترز)
سعودي يعرض أوراقا نقدية لبلاده (رويترز)
30/10/2020

احتجت الهند لدى الرياض على خلفية ورقة نقدية سعودية تظهر منطقة كشمير -المتنازع عليها مع باكستان- دولة مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي إنها عبّرت عن "قلق بالغ" إزاء ورقة نقدية سعودية من فئة 20 ريالا، صدرت بمناسبة ترؤس المملكة العربية السعودية مجموعة الدول العشرين التي تضمّ الهند.

ويدور نزاع حول كشمير بين الهند وباكستان والصين، لكن خريطة العالم المطبوعة على خلفية الورقة النقدية تظهر كشمير دولة مستقلة، ومن بينها الشطر الذي تديره الهند.

وقالت الوزارة الخميس إنها طلبت من السلطات السعودية اتخاذ "خطوات تصحيحية"، في حين لم يصدر عن السعودية بعد أي تعليق علني.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة الشهر المقبل أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين. وتطالب الهند بالسيادة على المنطقة التي انقسمت بينها وبين باكستان عندما انفصلت الدولتان عام 1947.

وحذرت الحكومة الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع عملاق منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن وضع علامة جغرافية على بيانات تظهر منطقة "لداخ" -وهي جزء من كشمير الكبرى التي تديرها نيودلهي- باعتبارها تابعة للصين.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

ماكرون يتحدث للجزيرة: أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

مقابلة الرئيس الفرنسي مع الجزيرة تبث في وقت لاحق اليوم السبت (الجزيرة)

السودان بين الضفتين والمنبرين.. التطبيع منكر غرب النيل وقول مغاير شرقا

وقفة ضد التطبيع بجانب مسجد الأنصار بأم درمان غرب النيل (الجزيرة)

موسكو تتحدث عن تعقيدات أمام خروج المرتزقة من ليبيا ووفدان من طرفي الصراع في مالطا

فاسيلي نيبينزيا: نعلم أن مرتزقة يُستقدمون إلى ليبيا من الشرق الأوسط (الأناضول)

إجراء تأديبي بحق مدرس بلجيكي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي الكريم

السلطات البلدية في بروكسل أوضحت أن المدرس الموقوف عن العمل يمكن أن يواجه لاحقا إجراءات إدارية (رويترز)
الأكثر قراءة

كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

الباحثون وجدوا أن نقص فيتامين &#34;دي&#34; موجود لدى 82.2% من مرضى كوفيد-19 (شترستوك)

اتخذ مسافة من تصريحات ماكرون.. رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

ترودو يرفض عبارة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; لوصف تلك الهجمات (رويترز)

كورونا.. كندا تستقطب مهاجرين جددا لتعويض التداعيات وأرقام قياسية للإصابات بأميركا وأوروبا

(الجزيرة)

بالفيديو.. سيارة تقتحم الحواجز المحيطة بالحرم المكي

الجهات الأمنية بمكة باشرت التحقيق (مواقع التواصل)