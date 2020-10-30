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الكويت.. رسالة خطية من الأمير إلى ملك السعودية تتضمن التشاور حول قضايا عديدة بينها الخلاف الخليجي

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح (الجزيرة)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح (الجزيرة)
30/10/2020

نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر حكومية اليوم الجمعة أن مضمون الرسالة الخطية، التي حملها الشيخ أحمد الناصر وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز؛ تتضمن التشاور حول قضايا عديدة، بينها الخلاف الخليجي.

وحسب المصادر نفسها، فإن التشاور والتنسيق يشملان كافة المجالات، ومنها أيضا التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وأوضحت المصادر لجريدة القبس أن التنسيق مع السعودية "يأتي لكونها أساسية ومحورية في المنطقة، وتتضمن الرسالة العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم المستجدات الإقليمية والدولية".

يشار إلى أن الكويت تتوسط في النزاع الخليجي، الذي اندلع جراء قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 بحصار قطر وقطع العلاقات معها.

وكان أمير الكويت بعث في 18 من الشهر الجاري رسالة خطية إلى ملك السعودية، كما سلّم الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح مبعوث أمير الكويت نائب وزير شؤون الديوان الأميري رسالة أخرى من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتصل رسالتا أمير الكويت وولي عهده إلى القيادة السعودية بالعلاقات بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التطرق إلى آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر : الألمانية + القبس الكويتية

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