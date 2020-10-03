"أرجوك أولادي في حماية حضرتك".. المقاول المصري محمد علي يناشد أردوغان بعد تهديدات لأسرته في تركيا

طلب الفنان والمقاول المصري محمد علي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حماية عائلته المقيمة في تركيا، بعد تلقيه تهديدات بخطفهم وقتلهم إن لم يتوقف عن نشر فيديوهات ضد النظام المصري.

وعلى صفحته في فيسبوك "أسرار محمد علي"، كتب مقاول الجيش السابق في عنوان البث المباشر الذي تم في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة "أتمنى من الله أن يصل هذا الفيديو للسيد الرئيس المحترم ناصف المظلومين رجب طيب أردوغان".

وأضاف أنه يطلب من أردوغان التدخل لحماية أولاده وزوجته "المقيمين على الأراضي التركية من بطش السفاح عبد الفتاح السيسي"، متابعا باللهجة المصرية "مش هسكت (لن أسكت) يا سيسي يا سفاح والأعمار بيد الله ومكمل معاك لحد (وسأظل أواجهك حتى) نهايتك بإذن الله".

وفي البث المباشر على فيسبوك، قال محمد علي "زوجتي وأولادي مقيمون في تركيا منذ نحو 9 شهور، وكانوا مطمئنين جدا ولم تكن لديهم أي مشاكل، لكن تقريبا منذ أسبوع بدأت تصلهم تهديدات بالخطف والقتل".

وأضاف "منذ 3 أيام، قام هؤلاء بزرع كاميرات في البيت الذي تقطنه عائلتي وفي السيارات وهي نوعية (كاميرات) لا يمكن اكتشاف مكان تخبئتها".

وأوضح مقاول الجيش المصري السابق "زوجتي قدمت شكوى للشرطة والموضوع أخذ منحى تصاعديا إلى درجة أن هؤلاء الإرهابيين ظلوا يراقبونهم إلى درجة أني أخذتهم إلى بيت أصدقاء لي هناك، لكن من هددوني وصلوا لهم مجددا وحذروهم أنهم سيقتلونهم في أي مكان يذهبون له إن لم يتوقف محمد عن الكلام". وتابع "أعطوني مهلة من 24 ساعة، وإن لم أتوقف بعدها عن نشر فيديوهات سيتم خطف أولادي".

وختم بالقول "أتمنى من الله سبحانه وتعالي أن يصل هذا الفيديو إلى معالي السيد الرئيس المحترم ناصف المظلومين رجب طيب أردوغان، أنت محترم وطيب، أرجوك أولادي في حماية حضرتك وفي حماية الحكومة التركية وشعبها، وأنا واثق في الحكومة التركية وشعبها وفي حضرتكم".