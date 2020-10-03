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استقالة الحكومة الأردنية والملك يكلفها بتصريف الأعمال

حكومة الرزاز كلفت بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
حكومة الرزاز كلفت بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)
3/10/2020

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ملك الأردن عبد الله الثاني قبل اليوم السبت استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وكلفه وحكومته بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الديوان الملكي الأردني يوم الأحد الماضي أن الملك قرر حل مجلس النواب الحالي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب، وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، كما قرر الملك حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/آب 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى قانون "الصوت الواحد"، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

المصدر : وكالات

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