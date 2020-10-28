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اتفاقية جديدة توسع التعاون العلمي بين تل أبيب وواشنطن ليشمل الضفة والجولان

لقاء سابق بين نتنياهو (يمين) والسفير الأميركي خلال تدشين مستوطنة باسم ترامب بالجولان تقديرا لقراره ضمها لإسرائيل (الجزيرة)
لقاء سابق بين نتنياهو (يمين) والسفير الأميركي خلال تدشين مستوطنة باسم ترامب بالجولان تقديرا لقراره ضمها لإسرائيل (الجزيرة)
28/10/2020

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن واشنطن بصدد رفع الحظر على التمويل الأميركي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان، المحتلتين منذ العام 1967.

وقال المكتب في بيان إن رئيس الحكومة والسفير الأميركي ديفيد فريدمان سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في "حفل خاص" بمستوطنة في الضفة الغربية اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن الاتفاقيات المعدلة ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ليشمل الضفة ومرتفعات الجولان.

ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع حكومة الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحا أميركية بالمناطق التي خضعت للاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.

والعام الماضي، دعمت إدارة ترامب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة من خلال التخلي عن الموقف الأميركي الراسخ منذ فترة طويلة بأن هذه المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فلسطيني على هذه الخطوة التي جاء الإعلان عنها قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأميركية.

المصدر : رويترز

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